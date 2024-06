Ataques a sinagogas e iglesias deja al menos siete muertos en república rusa de Daguestán

Seis policías y un sacerdote murieron este domingo en ataques de grupos armados contra dos sinagogas, iglesias ortodoxas y un retén en la república rusa de Daguestán, en el Cáucaso, informó el Comité de Investigación Antiterrorista.

El Comité indicó en un comunicado a la agencia de noticias RIA Novosti que se registraron ataques en las ciudades de Derbent y Majachkalá contra dos iglesias ortodoxas, una sinagoga y un puesto de control policial.

“Según las informaciones preliminares, un sacerdote y varios policías murieron”, informó el ente a cargo de la investigación.

“En total, en Majachkalá y Derbent, según las últimas informaciones, murieron seis agentes de seguridad y 12 resultaron heridos”, declaró a RIA Novosti la portavoz del Ministerio del Interior regional de Daguestán, Gayana Gariyeva.

Gariyeva informó a la agencia que en Derbent murió un sacerdote de 66 años.

El Comité de Investigación de Rusia declaró que abrió una causa penal por “actos terroristas”, sin dar más detalles.

Daguestán es una república rusa de mayoría musulmana del Cáucaso fronteriza con Georgia y Azerbaiyán.

El representante de la Federación de Comunidades Judías de Rusia, Boruch Gorin, informó en Telegram que “la sinagoga de Derbent está ardiendo” y que el templo judío de Majachkalá también fue “incendiado y quemado”.

AFP

Heavy Fighting is being reported once again within the City of Makhachkala in the Dagestan Region, with several Terrorists being seen in the Street. pic.twitter.com/mbsXnDfnj2