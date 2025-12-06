Policiales

Ataque a tiros “sin mediar palabra” dejó a tres jóvenes heridos en Tacuarembó: qué se sabe

Tres jóvenes resultaron heridos de bala este viernes en la capital departamental de Tacuarembó, en un incidente ocurrido en la zona de Pedro Chiesa Romanini, en el barrio San Antonio.

Según consignaron medios locales en base a la información policial, un móvil que realizaba patrullaje fue alertado por una mujer que denunció la presencia de tres personas baleadas en la vía pública. Cuando los funcionarios llegaron al punto, encontraron a los jóvenes con lesiones provocadas por disparos.

Las víctimas relataron que dos hombres desconocidos, que se desplazaban en moto, se acercaron y efectuaron varios disparos sin mediar palabra. Ninguno de los heridos pudo aportar datos que permitieran identificar a los atacantes.

Los jóvenes presentaban heridas en la pierna, el tronco y la zona del omóplato. Fueron atendidos de inmediato y trasladados por una emergencia móvil al hospital local, donde quedaron bajo atención médica.

La Fiscalía de 2.º Turno dispuso diversas actuaciones: relevamiento de cámaras en el área, intervención de un médico forense, toma de declaraciones, registro fotográfico de la escena —sin ingreso a viviendas— y la preservación del lugar.

