Ataque a balazos en Tres Ombúes: un joven de 19 años falleció y un hombre de 34 fue herido

Un nuevo crimen se registró en la noche de este martes en Montevideo, más precisamente en la esquina de Yapeyú y Ameghino, en el barrio Tres Ombúes.
Según informó Subrayado (Canal 10), sobre las 23 horas, varias personas que se encontraban pasando por el lugar en un auto, abrieron fuego en reiteradas oportunidades contra dos hombres, uno de 19 años y otro de 34.
El joven fue trasladado de urgencia por un particular en un auto de su propiedad al Hospital del Cerro, pero falleció mientras estaba siendo atendido por los médicos.
En tanto, el otro damnificado fue llevado al mismo centro de salud por un móvil policial y logró sobrevivir al ataque.
