Policiales

Atada y envuelta en un nylon: la declaración clave del femicida que asesinó a su pareja

Montevideo Portal

Un vecino de Pando (Canelones) declaró ante la Policía y dio un testimonio clave para dar con el responsable del femicidio de una mujer de 51 años.

Tal como informamos, la víctima había sido denunciada como desaparecida hacía algunos días, y este jueves fue hallada muerta en la casa donde vivía con su pareja en Pando.

La mujer fue asesinada por el hombre con quien no convivía. De acuerdo con los datos de la Policía, la mujer intentó agredir al individuo, quien se defendió y la terminó asesinando. Tras el hecho, escondió el cuerpo de la víctima, envuelto en nylon y atado, en un aljibe.

Un hombre que vive en la zona se hizo presente en una seccional policial para brindar datos que aportaron a la investigación. Según detalló, el femicida confesó el crimen de su pareja y dónde la había escondido tras asesinarla.

Luego de esto, las autoridades arrestaron al responsable, quien se encuentra a disposición de la Justicia.

La dueña de la casa aseguró en diálogo con Telemundo que “siempre había peleas, día y noche”.

“Las peleas eran muy fuertes y agresivas. Siempre la escuchaba a ella, él parecía que no estaba”, agregó.

Por otro lado, detalló que el hombre fue a pagar el alquiler de la casa tras el femicidio.

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