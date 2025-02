Atacaron a balazos y con bombas molotov casa en Plácido Ellauri; dueña apuntó a “venganza”

Policiales

Un no parar

Montevideo Portal

Un nuevo ataque a balazos se produjo en la tarde de este viernes en el barrio Plácido Ellauri. Es el tercer tiroteo que se da en la zona tras el asesinato del adolescente de 13 años el pasado lunes en la esquina de Leandro Gómez y Mendoza.

Según informó Telemundo, delincuentes dispararon y arrojaron bombas molotov contra una vivienda, logrando que se incendie. La dueña de la casa responsabilizó al líder del grupo delictivo de “los Bartolo”.

“Estaba mandando a quemar las casas porque le mataron al hijo. Tuvo lío, comió muchas casas para meter droga —boca de pasta base—, mató mucha gente, tiró gente a los chanchos. Hizo muchas cosas”, dijo en diálogo con el citado medio.

Además, reveló que dicho líder, “El Tato”, mandó a matar a su hermano hace dos años. “Él tiene guerra con mucha gente y está atacando a todo el mundo. Él no hace nada porque está en una silla de ruedas”, comentó.

La dueña del hogar dijo que su familia no está implicada en el asesinato del chico de 13 años. “Mandaste a quemar mi casa y no sabés quién mató a tu hijo; andá y que busque la Policía quién mató a tu hijo. No ataques para todo el mundo, hiciste mucho daño”, expresó.

Según ella, el delincuente utiliza el mismo modus operandi de ataque para quedarse con casas para convertirlas en bocas de venta de droga. “Así como me pasó a mí, me prende fuego y yo ahora abandono mi casa. Lo primero que hacen es meter a consumidores a vender droga en las casas y así se apodera de todo”, manifestó.

El pasado lunes, el adolescente de 13 años fue blanco de varios disparos en un ataque en el que también resultaron heridas otras cinco personas, entre ellas un niño de 11 años que aún permanece grave.

Al día siguiente, se produjeron dos tiroteos más. A pocas cuadras del lugar del ataque, se efectuaron disparos contra una casa en Camino Teniente Galeano y Machies. Un rato después, hubo un episodio de características similares en Leandro Gómez y Pedro Bazan.

Montevideo Portal