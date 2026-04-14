Atacante del delivery asesinado en todo momento tuvo una “postura agresiva”, dijo testigo

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Un testigo del asesinato de un delivery de PedidosYa de 62 años, se refirió al suceso y aseguró que el atacante se mostró agresivo.

El hecho se dio en Cuareim y Colonia. El conductor de un auto blanco discutió con el trabajador, luego frenó y le dio una puñalada. Cuando la víctima gritaba por auxilio, el chofer del auto se fugó de la escena. El rápido accionar de la Policía hizo que el asesino fuera identificado gracias a la matrícula y detenido a pocas cuadras de la escena.

El asesinato se dio a conocer luego de una publicación del influencer Diego Ibáñez, quien filmó el hecho y lo compartió en redes sociales.

En diálogo con Subrayado (Canal 10), el hombre aseguró que se enteró del altercado porque comenzó a escuchar una discusión en la calle. “Me arrimé a la ventana y veo un muchacho, que conducía el vehículo blanco, que va hasta su auto a buscar algo”, agregó.

Además, detalló que ya había existido un “intercambio de palabras” previo al asesinato. “Agarra algo del vehículo y veo que se abalanza de forma violenta sobre el muchacho de PedidosYa, quien en defensa agarró el casco y en ese momento lo apuñaló con un destornillador”, relató.

Por otro lado, contó que el hombre del auto blanco estaba acompañado por una mujer, que en el momento del asesinato gritó “no, no”.

Tras el suceso, el hombre gritó por ayuda, por lo que el influencer dio aviso a la Policía, quienes “a los cuatro minutos ya estaban ahí”.

“Subí el video con fe de que se haga justicia y que no quede impune el caso, porque me pareció una locura total la violencia que se está ejerciendo en el tránsito”, agregó.

“En todo momento vi una postura agresiva de parte del conductor del auto blanco y el muchacho de PedidosYa parecía defenderse”, detalló.

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