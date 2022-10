Atacante de Cristina Fernández vivió cuatro años en Uruguay y salió del país en 2018

Locales

Fernando André Sabag Montiel, de 35 años, fue la persona que intentó asesinar a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en la noche del jueves 1° de setiembre.

En ese momento se supo que Sabag Montiel, quien ya fue imputado por la Justicia de ese país, estuvo en Uruguay hasta 2018, pero hubo pocas novedades más sobre este asunto.

El fiscal federal Carlos Rívolo, quien dirige la investigación, informó a Montevideo Portal desde Buenos Aires que pudo determinar que el atacante vivió “por lo menos” cuatro años en Uruguay.

De acuerdo a la información que ha recabado su fiscalía, en 2018 Sabag Montiel salió de tierras uruguayas por última vez. Al menos eso indican los registros oficiales.

La información primaria que se había publicado sobre el tema aseguraba que Sabag Montiel estuvo en Uruguay, pero de paso y antes de salir rumbo a Argentina. Sin embargo, tras las indagaciones correspondientes, el fiscal pudo determinar que vivió en el país.

No obstante, Rívolo destacó que el caso no tiene ninguna vinculación con Uruguay. “Por ahora no hay link que ate a Sabag con ese país; por lo menos esa es la información que tenemos hasta ahora”, explicó, y adelantó que, dado que no tiene pruebas que vinculen el delito con su pasado en suelo oriental, no está pensando en solicitar una rogatoria judicial a Uruguay.

La Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior fue consultada sobre este tema pero, bajo el argumento de que tema que está en la Justicia, prefirieron no aportar información al respecto.

Pedofilia

Además de ser investigado por intentar asesinar a la mandataria, Sabag Montiel también fue imputado por pedofilia.

Las investigaciones de la Fiscalía argentina pudieron determinar que distribuyó imágenes y videos con contenido de explotación sexual infantil de menores de 13 años. El material multimedia estaba en el celular de Sabag Montiel y se consiguió en el marco de las investigaciones por el intento de magnicidio.

En el requerimiento que se presentó ante la Justicia, Rívolo asegura que se encontraron “imágenes de personas que aparentan ser menores de 18 años participando de actividades sexuales explícitas”.

Más detenidos

Más allá de Sabag Montiel, la Justicia argentina detuvo a cuatro miembros de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, quienes presuntamente habrían participado del intento de magnicidio.

Precisamente, las cuatro personas están acusadas de “planificar, coordinar y difundir distintos tipos de mensajes de odio, escraches, actos intimidatorios y manifestaciones, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de Kirchner”, según informaron medios argentinos.

La carta de Sabag Montiel

Junto con Sabag Montiel como acusado del intento de homicidio, también está Brenda Uliarte, su pareja.

Hace un tiempo, el atacante escribió una carta que vincula además a Hernán Carrol, líder de la agrupación Nueva Centro Derecha. “Dejo en poder a elección del señor Herán Carrol, quien dispone los medios necesarios para la implementación del cargo del nuevo abogado”, escribió. La oración resultó un tanto extraña, dado que el acusado no puede darle la potestad a un tercero de designarle la defensa.

En entrevista con Radio 10 de Argentina, Carrol negó cualquier vinculación con los atacantes. “No me voy a hacer cargo de la defensa de nadie, nunca hablé con Sabag Montiel. Solo dialogué con Uliarte”, expresó, según recoge Infobae.

Carriol contó que habló con la mujer a través de Instagram, luego de que Uliarte saliera en Crónica TV criticando a los “planeros”, como se le llama despectivamente a los beneficiarios de planes sociales.

“Tuvimos una entrevista vía Instagram. Al otro día era el cumpleaños de un chico. Le decimos si quieren ir y pensamos que no iban a venir. Vinieron y se quedaron media hora. Me parecieron extraños, medio raros. No hubo más, después los contactos no existieron más”, aseguró Carrol.

Según Infobae, el cumpleañero se llamaba Martín Almeida, quien luego del atentado subió un video en sus redes sociales diciendo que el hombre que quiso matar a la presidenta argentina había estado en su cumpleaños.

