Astori de acuerdo con propuesta de flexibilizar el Mercosur: “No puede ser una jaula”

Política

El ex vicepresidente de la República y exministro de Economía en los gobiernos del Frente Amplio Danilo Astori se refirió este jueves a varios asuntos relacionados con la economía de la actualidad en nuestro país.

En declaraciones al programa Otra Mañana de radio Oriental el dirigente frenteamplista aseguró que Uruguay, desde el punto de vista económico, tiene una conducción que es diferente a la que hacía su partido y que está "destinado a problemas" en el nivel de actividad, desempleo, pobreza y empleo precario por la realización de un "esfuerzo menor al que podría y debería dedicar".

"Me preocupa que ese esfuerzo menor tenga resultados inferiores al que el país necesita. Uruguay perdió unos 60 mil puestos de trabajo y aumentó el nivel de pobreza, medido a través de los ingresos y la población que está en esa situación, en 100 mil pobres (nuevos). Creo que no se está haciendo el esfuerzo suficiente y al mismo tiempo, como consecuencia de estos aspectos, están obteniendo resultados por debajo que los uruguayos necesitamos", argumentó.

En este sentido, explicó que "hay una diferencia en dos conceptos": "El cuidado fiscal hay que tenerlo siempre, no se puede actuar de una manera irresponsable porque es uno de los instrumentos fundamentales de la política económica. Si yo tuviera que elegir la herramienta más importante de la política económica no vacilaría en elegir la herramienta fiscal. El problema es que una cosa es cuidar el uso de la herramienta fiscal, y otra cosa es practicar una especie de manejo fundamentalista de la misma, creyendo que es el principal y excluyente objetivo de la política económica", explicó.

"Cuando un país está con los problemas que tiene Uruguay no se puede decir que se está ahorrando, en realidad lo que se tiene que decir es que estamos dedicando a la solución el problema mucho menos esfuerzos del que podríamos desde el punto de vista fiscal. Son dos maneras bastantes diferentes de cómo encarar el tema", añadió.

En otros temas, el exministro de Economía fue consultado sobre la decisión del gobierno uruguayo de proponer la flexibilización del Mercado Común del Sur (Mercosur). En ese sentido, afirmó que "comparte totalmente" porque el Mercosur "no puede ser una jaula".

"No puede ser un mecanismo de encerramiento de sus miembros, sino que tiene que ser lo contrario. Tiene que ser una plataforma de lanzamiento al exterior y nosotros consideramos, analizamos este tema con un enfoque de regionalismo abierto, en el que un conjunto de países se conceden ventajas especiales entre sí mismos, luego se protegen moderadamente frente a terceros, porque a mí me parece que no hay que tener protecciones muy altas cuando un país necesita más y mejor comercio exterior, y al mismo tiempo realiza acuerdo con otros países y otros bloques de fuera de la región del Mercosur", sostuvo.

No obstante, agregó que la postura del gobierno "no se logra pasando por encima de los demás" y que no se logra diciendo "esto es así porque si no nos vamos" porque, según Astori, "lo peor que le puede pasar a Uruguay es irse del Mercosur". "Uruguay tiene una buena proporción de su comercio exterior con sus vecinos, no se puede perder de ninguna manera", opinó.

Finalmente, sobre el aumento de los combustibles que realizó el gobierno, Astori destacó que "estamos ante un ejemplo clarísimo de incumplimiento de promeses electorales" y dijo que el gobierno "se cansó de prometer" que no iba a haber ajustes importantes de tarifas y que no habría un aumento de impuestos, e "hizo las dos cosas". "Hizo ajuste de tarifas que están motivando un descontento general y en segundo lugar subió impuestos", indicó.

"Empezando por la eliminación de aquel tratamiento estimulante que tenía el pago del IVA en la cancelación de compras con tarjeta de débito, pero miren que estamos hablando de la principal vía de pago que hay en el país. Al mismo tiempo se han colocado otros impuestos posteriormente de menor envergadura, pero no se cumplió con el anuncio", mencionó.

"Y no se cumplió con las tarifas y en particular con los combustibles. Me parece que buscar un mecanismo que desde el punto de vista de la unidad reguladora correspondiente intente tener en cuenta el precio de paridad de importación es un mecanismo que puede considerarse correcto y que al mismo tiempo bien usado puede traer beneficios para el país. A eso habría que agregar, por supuesto, el sobrecosto que significa lo que aporta Ancap a esos combustibles", acotó.

"Discrepo totalmente con el camino elegido en este caso, en términos generales con las tarifas. Durante los últimos cinco años del último período del Frente Amplio, en términos generales y clarísimos, las tarifas aumentaron por debajo de la inflación. O sea, hubo una disminución real de tarifas, incluyendo todas las tarifas de los combustibles. Recuerdo que el actual presidente me convocó a una comisión general para explicar esto y lo explicamos con lujo de detalles. La verdad que no se pudo demostrar lo contrario, se pudo demostrar que se estaba aplicando una política de tarifas acorde con las necesidades del país. Creo que lo que se está haciendo con el precio del combustible es un gran error y en términos de tarifas se está haciendo un manejo que es equivocado del país", concluyó.