Astori considera que Daniel Martínez “está mejor posicionado” que Mario Bergara para ganar interna del FA

Política

El ministro de Economía dijo que el ex titular del BCU “es una persona con gran capacidad que merece ser candidato”.

Danilo Astori, ministro de Economía, dijo este martes que Mario Bergara, que días atrás renunció a la presidencia del Banco Central para lanzar su candidatura a las internas del Frente Amplio, es una persona "con gran capacidad".

Entrevistado por Emiliano Cotelo en Telemundo, Astori apuntó que Bergara "merece ser precandidato", y añadió que le había anunciado personalmente que lo haría, en caso de que él desistiera.

No obstante, señaló que "cuando se toma una decisión de este tipo, hay que equilibrar capacidades con potencial electoral. Es una elección se quiere tener el mejor resultado posible, y en ese balance está mejor posicionado Daniel Martínez que Bergara".

Astori descartó que Bergara sea su delfín, aunque no negó que la intención del ex titular del BCU sea ocupar el lugar que el ministro deje en la arena política. "No voy a designar a mi sucesor, hay muchos compañeros valiosos", dijo.

Montevideo Portal