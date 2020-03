Astori: "Que los salarios públicos contribuyan ha sido una buena decisión del gobierno"

Política

El presidente Luis Lacalle Pou recibirá a una delegación del Frente Amplio este martes a las 15 horas, con el objetivo de la que la oposición presente algunas ideas para lidiar con la crisis generada por el Covid19.

Además, en pocos días se dará la votación del proyecto de rebajas salariales para algunos funcionarios públicos, entre otras medidas, con el fin de solventar el Fondo Coronavirus.

Esta mañana, el exministro de Economía, Danilo Astori, charló al respecto con Puntos de Vista (Radio Uruguay).

"La orientación que ya ha propuesto el gobierno y que vendrá contenida en este proyecto va en la dirección correcta. El gobierno tiene que sentirse, en una situación tan complicada como esta, acompañado por toda la sociedad y todo el sistema político", dijo al programa.

"Es fundamental que nuestro gobierno, muy desafiado por tantos factores que se interrelacionan, disponga de la serenidad suficiente y la tranquilidad de elaboración que necesita para hacer las propuestas que todos entendemos precisa Uruguay. Por supuesto que esto no significa renunciar a la responsabilidad que tenemos todos de hacer aportes constructivos", dijo Astori.

Tiene que haber un camino común, dijo, que integre a gobierno y oposición y "esté limpio de tentaciones político partidarias y mucho más electorales". "Hay momentos en la vida en que parece que algunos compatriotas quieren seguir con la campaña electoral y eso no es posible, es contradictorio con este camino de cooperación que el FA propone y nos parece que es asumir una responsabilidad ineludible", afirmó.

"Vamos a estar confirmando que entendemos que la orientación general es la correcta y señalando algunos aspectos que nos parecen deberían ser tenidos en cuenta. Están en una propuesta que elaboramos para presentar al gobierno el martes. Me pareció muy positiva la decisión del presidente de adelantar la reunión con el FA. Es un gesto que abona en el sentido que mencionaba", elogió.

Astori adelantó que acompañará en el Senado las medidas propuestas por el gobierno (de rebajas a funcionarios) "sin ninguna duda", no sin antes hacer el esfuerzo "en el sentido de aportar, si fuera posible, elementos que mejoren la propuesta". Consideró que sería una buena señal que la propuesta fuera aprobada por gobierno y oposición. "El gobierno tiene que sentirse acompañado, porque es una causa nacional", dijo.

"La decisión de que los salarios públicos por encima de 80.000 pesos y los salarios de particular confianza de todo nivel tienen que contribuir, sin duda ha sido una buena decisión del gobierno para salir de esta situación. Los que pudimos acceder a tener una retribución como la que tenemos, debemos contribuir en una medida considerable a esta experiencia que vivimos", dijo.

"Como frenteamplistas, nos gustaría que desde el ámbito privado pudiente, con facilidades económicas, también hubiera una contribución", agregó.



Aclaró que cuando habla de sector privado no se refiere a la parte que sufre enormemente la crisis. "Se ha señalado que el sector privado ya está pagando un precio muy alto y eso es cierto, pero para la parte menos pudiente. Cuando el FA analiza la posibilidad de gravar a los altos ingresos o altos patrimonios, lo que piensa es en la parte más acaudalada. No es fácil poner en práctica una medida de este tipo", advirtió. "Quizá tomando en cuenta los dos últimos deciles del impuesto a la renta personal , en especial el décimo decil. Quizá haciendo una adecuación del impuesto al patrimonio. Habría que buscar, pero acepto que esta medida es más fácil de proponer que poner en práctica", dijo.

Aportes

"No significa decir que los apoyamos pero no ponemos ninguna idea sobre la mesa. Es por eso que se elaboró ese plan del FA", contó. Dentro de las nueve propuestas del FA, destacó mejorar los recursos que van a paliar las consecuencias de la situación sobre los sectores informales. "Los que no tienen ni la articulación de la tarjeta Uruguay Social, seguro de paro, asignación familiar y que necesitan satisfacer las necesidades básicas, que empiezan por la alimentación", dijo.

El FA propone un salario mínimo nacional exclusivo para ese grupo que se prolongue por un tiempo que sería el de la parte más aguda de la propagación.

También resaltó que la crisis tiene una particularidad económica muy importante, y es que no es una crisis de oferta o demanda, sino una crisis total que afecta a las dos partes. Por lo tanto, cree bueno que haya más flexibilidad en los topes de ejecución anunciados por el Poder Ejecutivo

Además, el exministro pidió dejar sin efecto la suba del IVA (en compra con tarjetas). "Algún compatriota quizá piensa que hablo de algo poco importante. Es fundamental por varias razones. El uso de tarjetas de débito se ha multiplicado explosivamente. Por lo tanto, esa rebaja, que ahora se propone anular, era esencial para mucha gente. Si se saca, como se propone, los más perjudicados serán los más débiles", dijo.

También consideró que cuando esto pase quedará un nuevo país, con diferencias importantes respecto al actual, y hay que "estar preparados para ello". Por último pidió que no se toquen las reservas porque "son garantía" y no están totalmente disponibles. "Si tocamos la reserva empezamos a comprometer la solidez de nuestro enfoque", dijo a radio Uruguay.