Astori: “La política uruguaya se deterioró mucho y el Frente Amplio no escapa” a eso

Política

El ex vicepresidente de la República, exministro de Economía y actual senador de la República por el Frente Amplio Danilo Astori fue entrevistado por Alfonso Lessa en radio Monte Carlo, donde dialogó sobre varios asuntos como la interna del Frente Amplio, las políticas económicas del actual gobierno y de su situación de salud.

En primer lugar, Astori dijo que estuvo haciendo un largo tratamiento para combatir una infección pulmonar compleja, "de esas difíciles", pero que actualmente se encuentra en un proceso de recuperación física y que ha progresado mucho. Agregó que se encuentra enfocado en aumentar su capacidad de movilización buscando la posibilidad de profundizar su trabajo político.

"Naturalmente, eso incluye el tomar cuidados especialmente con respecto a esta pandemia que está castigando con tanta fuerza, sobre todo en estos días que corren, y para encararla (a la pandemia) no hay otra herramienta fundamental que es la de la solidaridad y la convicción de que todos juntos constituimos el camino más eficaz y profundo este verdadero mal que castiga al mundo, a la región, al vecindario y a nuestro país", aseguró.

En ese sentido, Astori se refirió a la actuación del gobierno en materia de salud y economía en el marco de la pandemia. En cuanto al sector salud, Astori dijo "hay que apoyar los criterios que se pusieron en práctica en el gobierno", pero que siempre lo consideró como algo muy positivo. "En lo que nosotros respecta, y en particular al Frente Amplio, la opinión mayoritaria ha sido y va a seguir siendo una actitud de apoyo porque estamos convencidos que el camino a seguir es el de la solidaridad y la actuación colectiva. Y eso no tiene ni tendrá color partidario, no puede tener", sostuvo.

Por otro lado, el exministro añadió que hay discrepancias en materias de políticas económicas ya que hay visiones encontradas en cuanto al país ya que, según Astori, el gobierno actual "no reconoció y desmereció" los gobierno frenteamplistas. Además, indicó que el gobierno "está llevando adelante un camino que es totalmente perjudicial para el país".

"Hacer un ajuste fiscal, tanto en el terreno de los ingresos como del gasto público, me parece que, en lugar de traer consecuencias positivas, va a agravar la situación del empleo, de la producción en general y a provocar un daño importante. Hay una vinculación entre ambas cosas (economía y salud), consideramos que es incompatible convocar a la solidaridad pública con una política de ajuste fiscal como la que se está siguiendo en estos momentos", señaló.

Sobre la interna del Frente Amplio y la decisión de hacer una autocrítica o elegir el presidente de la fuerza, Astori sostuvo que elegir el presidente tiene su importancia, pero que es mucho más importante que el Frente Amplio realice un "examen muy sincero" de lo que han sido sus períodos de gobierno con un "criterio autocrítico fundamental y sin buscar ventajas personales en las propuestas de criterios que invaliden la legitimidad de un proceso autocrítico" como el que necesitan.

"A mí me parece que habremos de llegar en un lapso no muy largo al proceso de elección del nuevo presidente respecto al cual, en mi opinión personal, porque todavía no lo hemos discutido, sería bueno que hubiera todas las candidaturas que quisieran aportar a la renovación del Frente Amplio. No creo que esto deba limitarse a un candidato único o de consenso porque eso siempre va a generar consecuencias adversas", aseguró en referencia a las candidaturas de presidir el Frente Amplio.

"Cada cosa en su momento. No podemos ir a una elección del Frente Amplio sin tener claras las razones por las cuales el Frente Amplio tuvo los resultados políticos y electorales que ha tenido en esta última experiencia. Y eso hay que hacerlo con sinceridad, profundidad y desprendimiento", agregó.

Finalmente, el ex vicepresidente aseguró que la política uruguaya "se ha deteriorado mucho" y que eso "no escapa al Frente Amplio". "El Frente Amplio no escapa a ese deterioro porque también en el Frente Amplio se ven conductas que solo buscan un acercamiento al poder y una ventaja personal o sectorial. Eso es lo que hay que evitar", afirmó.