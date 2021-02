Astori: “El FA se diluye en una perspectiva de aumento de grupos solo para obtener cargos”

Política

El exministro de Economía y Finanzas, ex vicepresidente de la república y actual senador por el Frente Amplio Danilo Astori se refirió este lunes a la interna de su fuerza política, Frente Amplio, donde realizó una autocrítica y explicó cuáles son los temas que, a su consideración, se tienen que regular.

El exministro aseguró en primer lugar que es "imprescindible" que la autocrítica del FA "involucre a todos", desde los sectores más importantes hasta lo minoritarios. "Aquellos sectores que estamos levantando la bandera del examen de las cosas que hicimos mal nos tiene que corresponder un lugar importante porque nosotros también hicimos cosas mal", indicó Astori en entrevista con Desayunos Informales de Canal 12.

"Por ejemplo, haber llevado adelante cambios más profundos en el FA que nos hubiera permitido tener otros resultados políticos mejores, que los que hemos tenido en los últimos tiempos", agregó.

En este sentido, Astori explicó que su fuerza política tiene una estructura orgánico que "dejaron crecer mucho" desde el punto de vista de proporciones que tienen dentro de la institución política.

Estoy en un buen proceso de recuperación física y hace un tiempo estoy reingresando a estas oportunidades de contacto periodístico así que paulatinamente me voy reintegrando a la vida política. Fue una compleja infección pulmonar porque fue compleja y larga de combatir. Desde el punto de vista de la recuperación física he evolucionado en una tonalidad y un ritmo positivo, aunque fue bastante largo considerado en su conjunto. Me da pie para reingresar en la vida política a través de estos contactos. "A los llamados sectores de base, y los sectores de base en muchos casos teniendo la mitad del poder que tiene los sectores políticos, han sido utilizados para el manejo y resolución de situaciones que no han sido las mejores para el FA", ejemplificó.

"Utilizados por sectores políticos que, en definitiva, orientaron a las bases a la asunción de posturas que no eran las mejores ni para el país ni para el FA. No voy a entrar en detalles, pero lo que estoy señalando es que tuvimos una estructura organizativa inapropiada como para hacer esa autocrítica y corregir", añadió.

Con respecto a los "errores" de su fuerza política, Astori dijo que el manejo del interior rural fue una muestra de los errores importantes del FA. Además, dijo que los resultados políticos y electorales en ese ámbito fueron "muy malos". "Aquí tenemos un buen ejemplo por dónde tenemos que encarar", indicó.

El ex vicepresidente señaló que hay un "desvío evidente" de su fuerza política hacia temas puramente electorales y no auténticamente políticos que llevó a una "atomización de sectores" en el FA.

"El FA no puede tener treinta o más proyectos de cambios en el país, porque ninguna fuerza política tiene eso y, sin embargo, el número de grupos no deja de aumentar y el Frente Amplio se diluye en una perspectiva de aumento de grupos y oportunidades electorales solamente para tener cargos en el futuro en el marco del sector político", admitió.

Consultado sobre si se debería limitar esa participación, el exjerarca afirmó que no utilizaría la palabra "limitar", sino que más bien usaría "regular o reglamentar". "No puede ser que venga un grupo de compatriotas y que diga 'queremos ingresar' y ya tengan un lugar en las estructuras orgánicas de dirección del FA. Eso es lo que pasa ahora. El FA le da a todos los grupos que se les ocurra constituirse en el FA por lo menos un voto en el plenario nacional. Así que eso hay que corregirlo", señaló.

Finalmente, fue cuestionado sobre los dichos del otro ex vicepresidente Raúl Sendic quien le invitó a "mirarse al espejo antes de hablar de moral". Astori le pidió disculpas a la periodista y respondió que no iba a hacer ningún comentario al respecto.

