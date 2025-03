Astesiano se presentó en el edificio de Presidencia en “reclamo por haberes impagos”

Política

El excustodio del expresidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, acudió este jueves a Torre Ejecutiva acompañado de su abogado Ignacio Durán.

Astesiano no pasó inadvertido frente a las cámaras y periodistas que suelen cubrir Presidencia. Los dos hombres se presentaron de traje en la entrada principal del edificio, pero les indicaron que se condujeran al anexo.

Durán llevaba una carpeta en su mano, pero consultado en el lugar por la razón de su presencia, se limitó a decir que más tarde hablaría.

El motivo de la visita al edificio en el que trabaja el presidente de la República, Yamandú Orsi es un “reclamo por haberes impagos”, según dijo Durán a Montevideo Portal.

“Hace un tiempo se hizo un reclamo por unos haberes impagos de él, cuando estaba en la custodia presidencial y se precipitó todo lo de su detención. Entonces obviamente eso nunca se le pagó”, explicó el abogado defensor y completó: “Por eso nos fuimos a notificar de esa situación y se le pagaría en los próximos días”.

“No volví a hablar con [Luis] Lacalle Pou y no me interesa. Nunca me comuniqué con él, no tengo relación. No tengo nada que decirle, que tenga suerte”, dijo Astesiano en rueda de prensa desde el lugar.

“A veces tenés arrepentimientos, pero es más haber trabajado con gente que no tenía que haber trabajado. Son arrepentimientos totales. Hoy trabajo para ser mejor gente”, completó.

Astesiano fue detenido el 23 de setiembre de 2022 en el marco de una causa que lo implicó primero en la emisión de pasaportes uruguayos de manera ilegal a ciudadanos rusos. A comienzos de 2023 fue condenado a prisión por delitos de asociación para delinquir.

Finalmente, en setiembre de 2024 la Justicia le otorgó la libertad anticipada.

