Astesiano fue derivado a Punta de Rieles por “razones de manejo interno”, informó Heber

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, confirmó este jueves que el exjefe de custodia del presidente Luis Lacalle Pou fue derivado de la cárcel de Florida al penal de Punta de Rieles por “razones de manejo interno”, según le comunicaron desde el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Heber explicó que estará ubicado en el sector de prisión preventiva, ya que su caso aún no fue resuelto de forma definitiva. Si bien al momento está imputado por tres delitos (entre ellos, organización para delinquir), aún resta el juicio oral que determinará su condena final. “Era más conveniente sacarlo de la unidad de Florida para llevarlo a una instancia preventiva en Punta de Rieles y es parte de las muchas cosas que se hace todos los días. Es un preso más, ¿no?”, expresó el secretario de Estado en declaraciones a Radio Sarandí.

La defensa de Astesiano, al momento de la audiencia de formalización, había pedido específicamente que sea derivado a ese centro penitenciario para evitar problemas con internos que estaban presentes en otras cárceles. Montevideo Portal intentó comunicarse con Marcos Prieto, abogado defensor de Astesiano, pero no logró ubicarlo.

“Nosotros tenemos una inteligencia carcelaria, que es la que asesora al director, y hay una comisión que se encarga de hacer esos análisis y entendieron… no pasa por mis manos, es parte integrante de la mecánica que se tiene que hacer, que a veces lleva a que esta comisión diga: ‘Vamos a sacar este preso de acá, que puede generar una situación de riesgo de vida’. Me pareció correcto, ayer me dijo el director que por distintos motivos dijo que era necesario pasarlo a la preventiva de Punta de Rieles”, señaló, y aclaró que estará en el sector de preventiva porque “no se pueden mezclar los presos” que aún no fueron condenados con los que sí.

En otros temas, comentó que por este caso se realizaron investigaciones internas frente a la solicitud de la fiscal del caso, Gabriela Fossati, pero reconoció que, como no hubo más elementos que investigar, no tuvo mayores repercusiones, y comentó que varios jerarcas policiales tenían contacto con Astesiano por el cargo que ocupaba dentro de la custodia del presidente.

“Nosotros tuvimos un momento en donde podría haber una amenaza al señor presidente —porque él la hace muy abierta, metido entre la gente— y frente a esa característica teníamos un dato en Florida [sobre un posible atentado] y tuvimos en contacto permanente con el jefe de custodia [Astesiano] porque estábamos vigilando a la persona. No pasó nada, pero son eventos que vamos previendo porque muchas cosas son más las que se evitan que las que se hacen”, explicó.

Finalmente, contó que la Prosecretaría de Presidencia realizó una depuración de la custodia presidencial en base a anotaciones y antecedentes judiciales e informó que, según el dato que maneja, seis efectivos fueron desafectados del servicio. “Ya está, en ese sentido no vamos a actuar más de lo que ya se actuó”, concluyó.

