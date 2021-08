Asse tuvo menos de 20 mil nuevos ingresos desde que asumieron nuevas autoridades

Locales

No era tan así

Montevideo Portal

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (Asse), Leonardo Cipriani, encabezó una rueda de prensa este miércoles, donde realizó algunas puntualizaciones que tienen que ver con la cantidad de pacientes que tiene la administración en estos tiempos.

En primer lugar, aseguró que, durante el trabajo para la Rendición de Cuentas, se hablaba de que Asse había tenido un aumento de 130 mil pacientes. No obstante, se realizó una investigación administrativa que arrojó que no fue así. "En lo técnico no veíamos un aumento asistencial. Nosotros tenemos que pensar que 130 mil pacientes es un hospital más que hubiera requerido Asse tener para poderlos cubrir", indicó Cipriani.

"Cuando asumimos en la institución asumimos con un subregistro de pacientes. Asumimos y cuando vimos que por afiliaciones de Asse teníamos 1.345.000 usuarios y, en realidad, lo que pasó es que en el mes de mayo y primeros días de junio (dieron de) alta un día específico a 97.500 pacientes nuevos. O sea, que ahí nos fuimos a 1.445.000 mil pacientes", contó el jerarca.

"¿Qué pasó? Ese registro que se subieron correspondía a pacientes que venían siendo tratados desde el 2018 en el cual el directorio anterior había cambiado una normativa, que bajaba los pacientes cada tres años si ellos no reafirmaban la afiliación. Lo que hizo el directorio en el 2018 fue pedir que esos pacientes ingresen en el padrón de Asse si no tienen otro prestador. Ese trabajo no lo habían realizado desde el 2018 y lo hicieron un mes después de que nosotros ingresamos", añadió.

En concreto, Cipriani aclaró que eran pacientes que ya se estaban atendiendo en el prestador público. "Cuando ingresamos en Asse se hablaba de que ingresamos con 1.345.422, en realidad este gobierno asume en Asse con 1.442.621 pacientes. Hoy en día lo que tenemos es 1.461.000", indicó.

El aumento neto desde que ingresaron, según dijo, son unos 20 mil pacientes. "Obviamente esto ya se actuó de manera rápida, hicimos una reestructura de todas las afiliaciones de Asse, no compartimos cómo se manejaba afiliación", informó.

Cipriani comunicó que el sector afiliación se manejaba junto a atención al usuario y la atención a las víctimas del terrorismo de Estado. Temas que para Cipriani eran muy importantes y se decidió separarlas.

"Separamos atención al usuario, que es un objetivo que tenemos y estamos trabajando en un proyecto ambicioso, esto de afiliaciones estamos comenzando investigaciones dentro para corregir y ya se cambió a los responsables para darle la importancia que debe tener. Para nosotros es fundamental manejar en forma correcta y exacta el padrón por lo que explicaba hoy. Si tuviéramos que planificar la institución para 131 mil socios más precisamos un hospital nuevo, lo cual nos tenía muy desvelado a nivel del directorio", explicó.

"Yo no puedo afirmar que fue una maniobra o no fue una maniobra (por parte de los sindicatos). Lo que sí podemos confirmar con esto es que era un dato erróneo y obviamente lo corregimos con la transparencia que amerita y con las correcciones dentro de la institución como se debían tener", añadió.

Finalmente, sostuvo que, más allá de que haya 20 mil pacientes nuevos, el presupuesto de Asse "da" ya que con el presupuesto anterior y una buena gestión se lograron ahorros por encima de los 376 millones de pesos. "No son ahorros en disminuir la calidad de la atención, es gestionar bien. Comprar bien medicamentos, ahí se pudo bajar muchísimo por la compra, se mejoró el tema de los traslados y en la contratación de servicios y camas fuera de la institución", argumentó.

"Con gestión, haciendo buena gestión, podemos lograr transferir esa plata y cumplir todos los objetivos de la institución, no consideramos de buen gestor ni de buen administrador el solo pedir plata. Así gobierna y gestiona cualquiera, pidiendo plata para todo lo que tengo que hacer. Si quiero mejorar algo tengo que saber comprar mejor o hacer mejor las cosas para poder invertir dentro de la institución. Tenemos que pensar que Asse tiene un presupuesto de mil millones de dólares, extremadamente alto y la solución no es solo pedir plata. Hay que gestionar mejor en la institución porque tiene muchas carencias", acotó.

Por último, consultado sobre los atrasos que tiene la institución con las cirugías, Cipriani indicó que actualmente hay 5.900 cirugías atrasadas, pero aclaró que el mes pasado tenían 6.500 por lo que ya están bajando.

"Estamos adecuando el Hospital Español, ya empezó a operar y en el Inot estamos en un proceso de readecuarlo volviendo a la normalidad y aprovechando todos los recursos que hemos invertido para poder sacar la lista quirúrgica. El Inot tiene 3 blocks quirúrgicos, estamos destinando un block para cirugía de día para poder bajar la lista de espera más rápido y, aparte de los traumatólogos, van a ir a operar cirujanos generales para poder bajar la lista. Creemos que antes de diciembre el Inot ya queda devuelta como el viejo y querido Inot, si la situación epidemiológica sigue siendo igual", contó.

"Mientras esté el covid tenemos que ser previsores e ir viendo la situación momento a momento. El Español en este momento tiene 14 pacientes con covid internados en todo el hospital, o sea que tenemos paciente polivalentes en él. Lo que sí ahora comenzamos es a habilitar las cirugías que empezó hace más de una semana con un proyecto de hospital de día", concluyó.

Montevideo Portal