Asociación de Fiscales expresó malestar tras dichos de Graciela Bianchi en Twitter

En las últimas horas, la imputación de dos policías por la muerte de un joven en un accidente de tránsito ocurrió en Durazno, agitó las aguas políticas.

El hecho ocurrió en agosto de 2020, cuando los agentes se lanzaron en persecución de un joven que había evitado un control de tránsito. El perseguido perdió el control del vehículo y chocó con un árbol.

El pasado miércoles, la senadora nacionalista Graciela Bianchi, quien es muy activa en Twitter, usó esa red social para comentar que la fiscal que hizo la imputación, Bárbara Zapater, fue anteriormente secretaria de Lucía Topolansky, actual senadora por el Frente Amplio y vicepresidenta de la República durante buena parte del anterior gobierno.

"Si alguien puede desmentirlo espero la respuesta con respeto", añadió en la red, comentario que suscitó diversas respuestas.

No veo que haya algo que desmentir. Lo que veo es al Poder Ejecutivo -en su persona-, presionando al Poder Judicial. Y aparentemente haciendo algún tipo de acusación "ad hominem" que considera pertinente. Menos mal que @dw_espanol investigó la ley de medios nomás...

Disculpa Graciela.Te aclaro q voté este Gbrno. El Chico q falleció no incurrió en delito, si en una falta d tránsito pasible de multa. Los Policías NO estaban en un control y actuaron por fuera d Ley de P.P. Hay testigos d la lamentable persecución que no corresponde en ese caso