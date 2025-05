Asociación de Escribanos censuró a denunciada por estafar a anciana y quedarse con su casa

Judiciales

No le pongas la firma

Por Cecilia Presa

cecipresa

“¡Buenas noticias!”, exclamó, en diálogo con Montevideo Portal, Marcelo Lilienheim, mejor conocido en la escena del rock rioplatense como Marcelo Cross, luego de enterarse de que la Asociación de Escribanos del Uruguay emitió un fallo de censura contra la mujer a la que acusa de estafar a su madre hasta quedarse con su casa.

El fallo, al que accedió Montevideo Portal, fue comunicado a la Suprema Corte de Justicia y Lilienheim lo recibió este miércoles 30 de abril. Su alegría se debió a que este fue un pequeño hito en una denuncia que radicó el músico que vive hace décadas en Argentina en el 2022.

Ese año falleció Marta, o Martita, como le decían sus afectos, su madre.

“Mi mamá venía con problemas de salud desde hacía años. Tenía cáncer de mama y en 2019 había tenido una caída que le generó dolores muy fuertes en la columna vertebral que nunca se le fueron. Pero se negaba a ir al médico, hasta que pude viajar a Uruguay y la llevé en noviembre”.

Allí le diagnosticaron que tenía la vértebra lumbar astillada, no la podían operar, por lo que le colocaron un corsé.

“Estaba casi paralítica. Sus gritos cuando se levantaba eran como escuchar un matadero de cerdos; era horrible”, describió el hijo. Pero muy poco después la mujer de 79 años, a la que le habían indicado reposo total e internado en la mutualista de la que era socia, sin el alta médica, decidió seguir el tratamiento desde su casa, ubicada en Buceo.

Antes de la pandemia, Marcelo y su esposa se turnaban para viajar desde Buenos Aires y cuidarla. Sin embargo, el 20 de marzo del 2020 el entonces presidente argentino, Alberto Fernández, decretó el aislamiento obligatorio en el país vecino y eso hizo que Lilienheim no pudiera ver más a su madre, justo cuando se enteró de que una mujer, vecina del edificio y escribana, que se había hecho “amiga” de su madre, quedó como la “apoderada” de Marta.

“Ella decía que era la apoderada, porque no tenía ningún papel. Incluso en el edificio decía que era la que estaba a cargo”, recordó Marcelo.

Desde el principio desconfió de las visitas tan frecuentes de esta escribana a su mamá, a quien, a su vez, a medida que empeoraba su estado de salud, los médicos le suministraban calmantes cada vez más potentes.

Con impotencia y ningún familiar dispuesto a colaborar desde Uruguay, el hombre se comunicaba con su madre de manera telefónica e intentaba que lo sintiera lo más presente que se pudiera.

Entonces, en 2022 apareció una vieja amiga de Marta, quien acudió a visitarla y notó que la mujer no estaba bien; no se encontraba “en sus cabales”.

Preocupada, acudió a la doctora de cabecera de su amiga y esta, el 18 de marzo de 2022 emitió un certificado, al que accedió Montevideo Portal, que dice: “Paciente en estado terminal de cáncer de mama, en tratamiento del dolor. En este momento no se encuentra apta para tomar decisiones”.

Días después, el 23 de marzo, Marta falleció.

“Yo logro viajar dos semanas después de que mi mamá falleció. Cuando llego, me entero de que mi madre tenía deudas por todos lados. Pero también, esta señora, su escribana, aparece con una supuesta compradora de la casa”, narró Lilienheim.

“Estamos hablando de un departamento valuado en unos US$ 225.000 y esta supuesta compradora parece que llegó a un arreglo, en teoría, por unos US$ 70.000”, describió y dijo que esa escritura era de tres días antes de que su mamá se muriera.

Según Marcelo, la escribana por ese entonces desconocía del certificado médico que la declaraba sin capacidades para decidir por sí sola.

Desde allí el hombre comenzó un juicio civil contra la escribana y la compradora. A esta segunda, que también es escribana, la acusa por ser parte de la asociación para cometer el ilícito.

“Lo curioso es que, en el papel que yo vi, figura que la compra se hizo por US$ 70.000, pero esa plata no se depositó en ningún lado”, planteó como suspicacia.

El hombre, que sigue luchando por recuperar la casa, celebró como una pequeña victoria el pronunciamiento de la Asociación de Escribanos porque lo considera un avance en su causa, que continúa sin un fallo en la Justicia.

“Es como que me hubiese agarrado un escuadrón de la dictadura, de esos que venían y te saqueaban todo, y quedabas sin historia. Porque era la casa de mi infancia. No tengo fotos mías de chico. No tengo recuerdos de mi mamá. Mi mamá pintaba, tenía sus cuadros; había algún que otro cuadro de valor”, manifestó con notoria tristeza.

“Ni te hablo de la televisión, la computadora, no importa eso, no es por lo material que lucho”, dijo y, tras esto, sentenció: “No tengo nada, me robaron todo. Nos robaron todo”.

