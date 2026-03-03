Así son los nuevos horarios de guardavidas en Montevideo; habrá otros en Semana de Turismo

Montevideo Portal
La Intendencia de Montevideo (IM) anunció una reducción en el horario del servicio de guardavidas, que rige desde el 3 de marzo de 2026 en todas las playas habilitadas.
A su vez, de acuerdo con un comunicado, habrá un horario especial más acotado en Semana de Turismo, que este año irá del 30 de marzo al 5 de abril.
Los nuevos horarios son los siguientes:
- Desde el 3 de marzo: 8:00 a 19:00 horas en todas las playas habilitadas.
- Semana de Turismo: El servicio funcionará en horario especial de 10:00 a 18:00 horas.
“Este cambio responde al ciclo natural de la temporada: al oscurecer más temprano, las condiciones de visibilidad disminuyen considerablemente hacia las 20:00 horas, lo que hace necesario adelantar el cierre del servicio para garantizar la seguridad de todos”, señaló el comunicado de la IM.
