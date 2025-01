Así se distribuyen los funcionarios en las agencias federales de Estados Unidos

Internacionales

En el primer día de Donald Trump en la Casa Blanca, su Oficina de Gestión de Personal pidió a las agencias que compilaran listas de trabajadores federales que podrían despedir fácilmente. El mandatario también firmó el lunes una orden ejecutiva que establece una congelación de la contratación de nuevos trabajadores para las agencias federales.

Refleja las primeras prioridades del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) que el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, dirige para reducir el despilfarro gubernamental. Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que establece a DOGE como parte de la Casa Blanca con la misión de actualizar los sistemas tecnológicos del gobierno.

Más de dos millones de estadounidenses cobran sus salarios del gobierno federal, por lo que Business Insider investigó qué agencias emplean a más personas y cuánto pagan en promedio.

La Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos (EE. UU.) mostró que ocho agencias a nivel de gabinete, que están en el centro del Poder Ejecutivo y tienen jefes que reportan directamente al presidente, tenían más de 100.000 empleados civiles en marzo, de acuerdo con el citado medio.

A continuación, una lista de cada “ministerio” de Estados Unidos, a qué se dedican, cómo se distribuyen sus empleados y cuál es su salario promedio.

Departamento de Asuntos de los Veteranos de Guerra

Esta rama del Ejecutivo estadounidense se dedica a gestionar el sistema de beneficios a veteranos de guerra en Estados Unidos. Por un lado, brinda atención médica de por vida a estas personas, pero también otorga compensación por discapacidad, rehabilitación vocacional, asistencia educativa, préstamos hipotecarios y seguros de vida

Según Business Insider, unos 486.522 funcionarios trabajan allí, y ganan en promedio US$ 105.220 al año.

Su nombre en inglés es Department of Veterans Affairs.

Departamento de Seguridad Nacional

Es el responsable de la seguridad pública; sería el equivalente al Ministerio del Interior de otros países como Uruguay. Sus misiones incluyen antiterrorismo, seguridad fronteriza, inmigración y aduanas, seguridad cibernética y prevención y gestión de desastres.

Esta oficina emplea a 222.539 personas (es decir, menos de la mitad que el Departamento de Asuntos de los Veteranos de Guerra) y paga un salario promedio de US$ 101.865.

Es el Department of Homeland Security.

Departamento del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea

Estas tres oficinas militares conforman el Departamento de Defensa (Department of Defense) de EE. UU.

La primera (Department of the Army) se encarga de organizar y liderar al Ejército estadounidense, emplea a 221.037 funcionarios y tiene un salario promedio de US$ 98.691 anuales.

La segunda (Department of the Navy), como su nombre lo indica, está a cargo de la Marina y la Guardia Costera estadounidense. Tiene 216.537 empleados que ganan, en promedio, US$ 105.375 por año.

La tercera (Department of the Air Force), pues, organiza a la Fuerza Aérea, pero también a la Fuerza Espacial de EE. UU. Emplea a 168.505 funcionarios y tiene un salario promedio de US$ 96.499 por año.

Departamento de Defensa

De esta manera, el Departamento de Defensa de Estados Unidos está encargado de coordinar y supervisar todas las agencias y funciones del gobierno directamente relacionadas con la seguridad nacional y las Fuerzas Armadas del país.

Tiene 156.803 empleados, que ganan US$ 97.441 por año.

Departamento de Justicia

Esta agencia supervisa la aplicación interna de las leyes federales y la administración de Justicia en EE. UU.; una función similar a los ministerios de Justicia en otros países.

El Department of Justice tiene 116.614 empleados, que ganan US$ 112.291 anuales.

Departamento del Tesoro

Entre otras funciones, el Department of Treasury recauda los impuestos federales, gestiona instrumentos de deuda del gobierno, otorga licencias y supervisa bancos e instituciones de ahorro, y asesora a los poderes Legislativo y Ejecutivo en lo que hace a la política fiscal.

Tiene 108.869 empleados y un salario promedio de US$ 94.016 por año.

Departamento de Agricultura

Con 92.072 funcionarios y un salario promedio de US$ 86.425 dólares por año, el Department of Agriculture tiene como objetivo satisfacer las necesidades de la producción agrícola y ganadera comercial de alimentos. También promueve el comercio y la producción del sector, trabaja para garantizar la seguridad alimentaria, protege los recursos naturales y fomenta las comunidades rurales.

Departamento de Salud y Servicios Humanos

Como su nombre lo indica, esta oficina está a cargo de proteger la salud de los ciudadanos estadounidenses y brindar servicios humanos esenciales.

Tiene 91.058 funcionarios, que ganan US$ 130.117 anuales, en promedio.

Su nombre oficial es Department of Health and Human Services.

Departamento del Interior

Esta agencia no se encarga de la seguridad nacional, como el Ministerio del Interior uruguayo, sino que supervisa las tierras federales y los recursos naturales de EE. UU. Además, administra programas relacionados con los nativos americanos, los nativos de Alaska, los nativos hawaianos, los asuntos territoriales y las áreas insulares de Estados Unidos, así como programas relacionados con la preservación histórica.

Tiene 62.890 funcionarios y un salario promedio de US$ 93.613 por año.

Departamento de Transporte

Está a cargo del sistema de transporte de Estados Unidos, incluyendo sectores como el ferroviario y la aviación.

En el Department of Transportation trabajan 55.806 funcionarios, con un salario promedio de US$ 139.474 por año.

Departamento del Comercio

Esta oficina del Ejecutivo es responsable de recopilar datos para la toma de decisiones empresariales y gubernamentales, establecer estándares industriales, catalizar el desarrollo económico, promover la inversión extranjera directa y salvaguardar la seguridad económica nacional. Tiene 47.650 funcionarios y un salario promedio de US$ 121.643 por año.

Su nombre oficial es Department of Commerce.

Departamento de Energía

Emplea tan solo a 16.846 personas, con un salario promedio de US$ 143.486 por año.

El Department of Energy supervisa la política energética nacional de EE. UU. También gestiona la producción de energía, la investigación y el desarrollo de la energía nuclear, el programa de armas nucleares del Ejército y la producción de reactores nucleares para la Armada de los Estados Unidos, entre otros asuntos.

Departamento del Trabajo

El Department of Labor es responsable de la administración de las leyes federales que rigen la seguridad y salud ocupacional, los estándares salariales y horarios, los beneficios de desempleo, los servicios de reempleo y, ocasionalmente, las estadísticas económicas.

De acuerdo con Business Insider, tiene 14.730 empleados que ganan US$ 121.291 por año.

Departamento de Estado

Esta oficina cuenta con 14.316 funcionarios y un salario promedio de US$ 132.587.

Se trata del equivalente a un ministerio de Relaciones Exteriores: es el responsable de la política exterior de EE. UU. y asesora al mandatario sobre relaciones internacionales, misiones diplomáticas, negociar tratados y acuerdos internacionales, proteger a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero y representar al país ante las Naciones Unidas.

Su nombre oficial es Department of State.

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano

Administra las leyes federales de vivienda y desarrollo urbano en Estados Unidos y tiene 8.825 funcionarios; de acuerdo con Business Insider, el salario promedio es de US$ 134.503.

Su nombre oficial es Department of Housing and Urban Development.

Departamento de Educación

Por último, esta oficina es la que menos funcionarios públicos emplea, con 4.245; es decir que por cada persona que trabaja en este organismo, hay 115 trabajando en el Departamento de Asuntos de los Veteranos de Guerra, el que más empleados tiene.

Su salario promedio asciende a los US$ 144.561 por año.

El Departament of Education identifica cuatro funciones clave: establecer políticas sobre ayuda financiera federal para la educación y distribuir, así como monitorear, esos fondos; recopilar datos sobre las escuelas de Estados Unidos y difundir investigaciones; centrar la atención nacional en cuestiones educativas clave, y prohibir la discriminación y garantizar la igualdad de acceso a la educación.

