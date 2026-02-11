Así rescataron a una mujer que quedó atrapada por corrientes en Arachania

Locales

Una mujer fue rescatada este martes por la mañana en la playa de Arachania, en Rocha, luego de quedar en una situación de riesgo en el agua y no poder regresar a la orilla por efecto de las corrientes.

Según relataron fuentes cercanas al caso a Montevideo Portal, la bañista había ingresado “bastante adentro” y, aunque estaba acostumbrada a nadar en esa zona, la fuerza del mar le impidió avanzar hacia la costa. “Con las corrientes te cansás y no podés avanzar”, explicaron.

El operativo por parte de los guardavidas demandó aproximadamente 1 minuto y 10 segundos. Tras ser asistida, la mujer se encontraba en buen estado: salió del agua por sus propios medios, caminando, y un guardavida la acompañó hasta el lugar donde estaba su familia.

De acuerdo a la información disponible, no requirió traslado ni atención médica posterior.

Sobre las condiciones de la playa, indicaron que en Arachania suele haber bandera roja y que, en ese momento, podría haber estado izada la bandera roja o amarilla, aunque no se confirmó con precisión cuál era la señal vigente al momento del hecho.

