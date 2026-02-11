Contenido creado por Federico Martinez
Un susto

Así rescataron a una mujer que quedó atrapada por corrientes en Arachania

La bañista había ingresado mar adentro y no lograba volver a la orilla por la fuerza del agua. El operativo duró poco más de un minuto.

11.02.2026 12:14

Lectura: 2'

2026-02-11T12:14:00-03:00
Montevideo Portal

Una mujer fue rescatada este martes por la mañana en la playa de Arachania, en Rocha, luego de quedar en una situación de riesgo en el agua y no poder regresar a la orilla por efecto de las corrientes.

Según relataron fuentes cercanas al caso a Montevideo Portal, la bañista había ingresado “bastante adentro” y, aunque estaba acostumbrada a nadar en esa zona, la fuerza del mar le impidió avanzar hacia la costa. “Con las corrientes te cansás y no podés avanzar”, explicaron.

El operativo por parte de los guardavidas demandó aproximadamente 1 minuto y 10 segundos. Tras ser asistida, la mujer se encontraba en buen estado: salió del agua por sus propios medios, caminando, y un guardavida la acompañó hasta el lugar donde estaba su familia.

De acuerdo a la información disponible, no requirió traslado ni atención médica posterior.

Sobre las condiciones de la playa, indicaron que en Arachania suele haber bandera roja y que, en ese momento, podría haber estado izada la bandera roja o amarilla, aunque no se confirmó con precisión cuál era la señal vigente al momento del hecho.

