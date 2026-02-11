Así rescataron a una mujer que quedó atrapada por corrientes en Arachania

Montevideo Portal
Una mujer fue rescatada este martes por la mañana en la playa de Arachania, en Rocha, luego de quedar en una situación de riesgo en el agua y no poder regresar a la orilla por efecto de las corrientes.
Según relataron fuentes cercanas al caso a Montevideo Portal, la bañista había ingresado “bastante adentro” y, aunque estaba acostumbrada a nadar en esa zona, la fuerza del mar le impidió avanzar hacia la costa. “Con las corrientes te cansás y no podés avanzar”, explicaron.
El operativo por parte de los guardavidas demandó aproximadamente 1 minuto y 10 segundos. Tras ser asistida, la mujer se encontraba en buen estado: salió del agua por sus propios medios, caminando, y un guardavida la acompañó hasta el lugar donde estaba su familia.
De acuerdo a la información disponible, no requirió traslado ni atención médica posterior.
Sobre las condiciones de la playa, indicaron que en Arachania suele haber bandera roja y que, en ese momento, podría haber estado izada la bandera roja o amarilla, aunque no se confirmó con precisión cuál era la señal vigente al momento del hecho.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]