Así fue la misa que dio Sturla en la basílica de San Pedro en el Vaticano este domingo

El cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, encabezó una misa en el sepulcro de San Pedro de la basílica homónima, ubicada en el Vaticano este domingo 14 de setiembre, que coincidió con el cumpleaños número 70 del papa León XIV.

Según dijeron a Montevideo Portal fuentes de la Iglesia Católica de Montevideo la coincidencia con el aniversario del Sumo Pontífice fue casual, a través de redes sociales Sturla dio cuenta de que fue uno de los temas por lo que se rezó.

Además de la máxima autoridad de la iglesia de Montevideo, la delegación de uruguayos se compuso por los sacerdotes Marcelo Marciano y Sebastián Pinazzo. El motivo de su visita a la Santa Sede tiene que ver con el año jubilar (un año especial de celebración de la Iglesia).

“La alegría de celebrar misa junto al sepulcro de san Pedro, con los PP Marcelo Marciano y Sebastián Pinazzo con la peregrinación de la Iglesia Católica de Montevideo rezando por el papa León en su cumpleaños, pidiendo por la fe para nuestro pueblo y con intenciones que nos llegan de Uruguay”, escribió Sturla en X junto a algunas fotos del evento.

