Asesor jurídico de Heber renunciará a Interior: “Mi opinión no cuenta, me tengo que ir”

“Tengo 51. Trabajo desde los 17. Abogado (Udelar) con Posgrado de Tributario. 30 años en sector privado y cuatro en el Estado (cargo de confianza). Renunciaré al Ministerio del Interior de manera fundada antes del 12/10. Mucho por contar. Dignidad arriba… decía un caudillo”, publicó este miércoles Ramírez en su cuenta de Twitter.

Ramírez, en diálogo con Montevideo Portal, argumentó que su decisión de presentar en los próximos meses esta “carta de renuncia fundada” radica en sus diferencias con ciertas directrices de la cartera.

“No comparto análisis en tema números versus delitos. No comparto análisis de resultados en pandemia versus sin pandemia. No comparto analizar encuestas de baja de preocupación en seguridad cuando se metió la seca o la falta de agua. No comparto la política de los interruptores”, expresó el abogado.

“No comparto la idea de infiltrados en bandas, menos si lo anunciás en prensa [porque] los matan al otro día. Apoyo la política de prevención y que la represión sea siempre la menor y más eficaz. Cuando la policía reprime no recula, pero la represión es la última herramienta”, afirmó.

El asesor de Heber también se refirió a la presencia en el ministerio de Diego Sanjurjo, coordinador de estrategias focalizadas de prevención policial del delito. “No comparto que un gobierno que tiene la mayoría por coalición y un compromiso electoral deba perder un año y medio con un académico que jugó a un gran consenso y ni siquiera obtuvo el ok de los socios de la coalición”.

“No soy consultado. Mi opinión no cuenta. Me tengo que ir y desear suerte a todo el equipo del Ministerio del Interior. Si este falla, la gente pasa mal”, aseveró Ramírez.

En abril, Ramírez criticó a Sanjurjo por una declaración en la que afirmaba: “Si no equilibramos la prevención con la represión, no vamos a dar el salto de calidad para llegar a un país seguro”.

“Es una frase muy poco feliz. Son dos líneas que van totalmente separadas. Encontrar el equilibrio es encontrar una igualdad, números parejos, entre prevención y represión. Es un disparate”, afirmó en su momento Ramírez a El Observador, y agregó: “Mirá qué centro le tirás a la oposición”.

Ramírez fue coordinador del Programa Integral de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior durante el tiempo que Jorge Larrañaga ocupó el cargo de secretario de Estado.

Sanjurjo ha figurado en varias notas de prensa citado con el cargo de coordinador de ese programa —cuyo objetivo es administrar el préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo a la cartera—. Sin embargo, Ramírez sostiene que luego de que él dejara el cargo, lo pasó a ejercer —tras la llegada de Heber a la cartera— Carlos Scirgalea, el exdirector general de Secretaría del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

“Él [Sanjurjo] nunca fue coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana. Ese cargo lo ocupé yo y hoy el escribano Scirgalea. Él se hace llamar coordinador, informa que tiene ese cargo y nunca corrige medio alguno que le da un cargo que no tiene”, sostuvo.

“Él es hoy coordinador del Componente 1 del Programa BID. Cerquita de la usurpación de cargo”, apuntó Ramírez.

El abogado dijo además que Sanjurjo “nunca acreditó todas sus maestrías, doctorados y posgrados o licenciaturas que hizo en el exterior”, lo que “le dio el máximo puntaje para acceder al cargo”.

“Cuando se lo pedí en reiteradas oportunidades, se me certificó por estrés laboral quince días”, señaló.

Consultado por Montevideo Portal, Sanjurjo no ha contestado hasta el momento.

En otro tuit, publicado sobre el mediodía de este jueves, Ramírez expresó: “Lo primero que quiero decir es que deseo el éxito del Ministro del Interior y todo su equipo. Nos va mucho en juego con la seguridad. No soy escuchado, consultado ni se toma mi opinión en cuenta, entonces no parece lógico que sea ‘asesor del ministro’. Por eso tengo que irme”.

Cruce con un militante de la 71

Un militante de Sinergia Herrerista, de la Lista 71, respondió al tuit original de Ramírez diciéndole: “Si lo que te preocupa es la dignidad, renunciá hoy mismo. Nada más indigno que tirar esa y estirarla dos meses”.

“Vos no vas a marcar mis parámetros de dignidad. ¿Te parece? Dije antes del 12/10 con carta de renuncia fundada, porque me dieron un cargo de confianza y el que me lo dio fue [Jorge] Larrañaga. Mantenete en tu trillo de la 71 y mandale un beso a Laura [Raffo]”, le respondió Ramírez.

“El fruto no cae lejos del árbol”, le espetó el militante herrerista.

El abogado le dijo: “¿Querés entrar en esa? ¿Te parece? Tenés problemas con mi viejo: lo llamás y hablás con él. Querés hablar conmigo donde y cuando quieras. Líos en redes entre blancos... yo ya no los tengo. Antes que eso ocurra... me voy. ¿Entendés?”. Ramírez Saravia es hijo de Juan Andrés Ramírez Turell, ministro del Interior entre 1990 y 1993, durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle Herrera.

