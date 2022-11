Asesor de Robert Silva responde a acusaciones de Fenapes sobre su rol en la ANEP

Política

Alejandro Espina, asesor de comunicación del presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, respondió este martes a través de un comunicado a acusaciones realizadas contra él por la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay.

Fenapes acusó a Espina de tener “un contrato con el Codicen de más de $ 100 mil por 40 horas semanales para realizar la ‘coordinación general de las tareas de comunicación’”, pero sin embargo afirmó el sindicato, “nadie lo conoce en la Anep y no se sabe en qué oficina trabaja”.

En esta línea, la cuenta de Twitter del sindicato de profesores de enseñanza secundaria divulgó la resolución con fecha del 22 de junio de este año que renueva “la contratación en régimen de arrendamiento de servicios del especialista en comunicación Alejandro Espina”.

En el acto administrativo se detalla que Espina tiene como principales cometidos “realizar la coordinación general de las actividades de comunicación” y realizar “un diagnóstico (estado de situación) en cuanto a la política de comunicación institucional de la Anep (Administración Nacional de Educación Pública”, entre otras.

Tras las acusaciones, Espina respondió en un comunicado que divulgó a través de redes sociales que “de manera insistente, el gremio de la enseñanza Fenapes ha venido afirmando en sus redes sociales que soy director de Comunicación de la Anep y que, pese a ello, no concurro a mi lugar de trabajo y nadie en ese organismo me conoce”.

“La resolución que la propia Fenapes ha hecho pública demuestra que no ocupo cargo de dirección alguna. Soy, como reza en el documento y como bien sabe Fenapes, un asesor contratado. Reporto directamente a la Presidencia de la Anep e interactuó con diferentes autoridades del organismo y con el departamento de Comunicaciones, su director y el equipo a su cargo”, manifestó Espina.

Y agregó: “Tengo en la Anep un escritorio. La razón es que todos los días, de lunes a viernes, concurro a trabajar presencialmente a la Anep. Además, como corresponde a mi tarea de asesor en comunicación institucional, estoy a disposición de la Anep los siete días de la semana, las 24 horas del día, aunque mi contrato no me obliga”.

El asesor informó además que acompaña a Robert Silva a las entrevistas que tienen lugar fuera de la Anep, a actividades institucionales y, más recientemente, “a los encuentros Cara a Cara impulsando la Transformación Educativa”.

“Mi labor me ha llevado a ofrecer mis servicios a jerarcas de diferentes gobiernos. De hecho, fui durante 10 años responsable de comunicación del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) durante los gobiernos del Frente Amplio. Siempre he mantenido la misma ética de trabajo. Y creo haberme ganado, después de tanto tiempo, el derecho a que se me respete profesionalmente por encima de cualquier discrepancia ideológica, y no se utilice mi buen nombre de esta forma tan baja e irresponsable”, finalizó Espina, que ha sido acusado en varias oportunidades por Fenapes.

