Asesino serial en Jujuy: Investigan si le daba de comer restos humanos a sus perros

Un escalofriante caso sacude a estas horas a Jujuy, al norte de Argentina, luego de que se hiciera público el caso de Matías Jurado, un presunto asesino serial que mató al menos a cinco personas.

De todas maneras, este jueves el fiscal de la causa, Guillermo Beller, sumó una información terrible en conferencia de prensa. Según objetó, el imputado les habría dado a sus perros restos humanos como alimento. “Encontramos piel en los platos de comida de los perros del domicilio y también entendemos que Matías Jurado alimentaba a otros animales del barrio”, dijo.

Además, detalló que “esa piel que estaba tirada en los platos de comida de los perros eran partes de restos humanos, como cartílagos, pelos y piel”. Esto complica la causa, debido a que se perdieron evidencias.

“Sabemos que hay cinco personas desaparecidas ligadas a Matías Jurado. La evidencia de la investigación que recabamos con todo el equipo del Ministerio Público de la Acusación son dos cámaras en las cuales se ve a este individuo llevar a dos de los cinco desaparecidos”, declaró el fiscal.

Por otro lado, aclaró que el imputado en su declaración “se limitó a declararse inocente y a decir que ninguno de los hechos que le hicieron conocer se le pueden atribuir”. “Trató de dar explicación de algunas de las cosas, pero no pudo justificar haber estado con las personas con las que estuvo, por qué tenía esas cosas y esa cantidad de celulares”, acotó.

