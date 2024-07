Asesino de influencer argentina fingió buscarla junto con el novio de la víctima

Internacionales

Montevideo Portal

Marcelo Gutiérrez, padre de Catalina, la influencer argentina que fue asesinada por un amigo el pasado 18 de julio, contó cómo fueron las primeras horas en las que se enteraron de la noticia, y narró que el asesino estuvo con ellos.

“Esa misma noche se juntaba con el novio […] Nosotros hicimos la denuncia en la comisaría y estábamos todos ahí y él llegó. Es más: llegó con el novio. Una cosa espantosa, macabro. Creo que en ninguna película hubiera sucedido una cosa así”, dijo Gutiérrez desde el cuarto de su hija fallecida, entrevistado por el canal El Doce.

Así, confirmó —ante la repregunta del entrevistador— que Néstor Soto, el joven de 21 años amigo de Catalina y que confesó haber sido el autor del homicidio, pretendió buscar a la víctima junto con el novio de ella. A su vez, también ratificó que fingió estar compungido cuando el cuerpo fue hallado y hasta llegó a abrazar a la madre y decir “¿quién pudo haber hecho esta locura?”.

“A mí no [me abrazó], gracias a Dios, porque me hubiera dado asco. Sí, lo hizo. Estuvo ahí, estuvo presente”, sostuvo Gutiérrez.

Por otro lado, aseguró que “nunca” sospechó de Soto, ni él ni nadie de la familia.

Finalmente, el padre de la víctima arremetió contra el ahora detenido: “Una cosa que tenés que ser desquiciado, una persona enferma que no se merece vivir en este mundo. Quiero toda la Justicia que corresponde por la barbaridad que hizo y que pague con la pena máxima”, concluyó.

Montevideo Portal