Asesinato en Santa Lucía: un hombre iba por la ruta y vio que alguien arrastraba un cuerpo

Un hombre de 84 años fue asesinado este lunes en la ciudad de Santa Lucía y su cuerpo fue arrojado al río, según informó la Policía. El presunto autor, un hombre de 31 años, fue detenido esa misma noche luego de ser señalado por testigos que presenciaron el momento en que arrastraba el cuerpo por la ruta 11.
El hecho fue denunciado por Horacio, un vecino que se encontraba haciendo deporte en la zona y notó una situación extraña:
“Vi una persona que arrastraba algo. Unos metros más adelante me di cuenta de que era a otra persona”, declaró a la prensa.
“Corrí unos metros, llamé al 911 y esperé a que llegaran. Lo vi con intenciones de tirarlo al agua, y finalmente lo hizo”.
Una denuncia clave y colaboración vecinal
Tras el llamado de emergencia, otros vecinos se acercaron al lugar y uno de ellos aportó datos cruciales que permitieron identificar al presunto agresor. La Policía logró detener al sospechoso poco después.
De momento no se ha informado sobre el vínculo entre la víctima y el detenido, ni sobre el posible móvil del crimen. La Fiscalía ya tomó intervención y trabaja en la recolección de pruebas para esclarecer los hechos.
