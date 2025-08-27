Policiales

Asesinato en Cordón: más de dos meses después, el presunto autor fue detenido en Argentina

En las últimas horas fue detenido en Argentina un joven de 21 años, sospechoso del asesinato de un venezolano de 31, asesinado a principios de junio.

Tal como informáramos, el occiso fue hallado maniatado sobre su cama en el apartamento donde vivía, en el cuarto piso de un edificio sito en Cerro Largo y Fernández Crespo.

En un primer momento el episodio se calificó como “muerte dudosa”, ya que, a pesar de que el fallecido estaba atado, no se encontraron, a primera vista, señales de violencia. Sin embargo, luego se comprobó que había sido golpeado, y una amiga del fallecido señaló la falta de varios objetos de valor.

El hombre residía en Uruguay desde hacía años, y trabajaba como administrativo.

Según informa Telemundo, el detenido no posee antecedentes, y la Policía cuenta con pruebas que lo vincularían directamente al asesinato.

La principal hipótesis apunta a que victima y victimario habían pactado un encuentro sexual en una aplicación de citas.