Un pasaje hasta ahí

Asesinato en Cordón: más de dos meses después, el presunto autor fue detenido en Argentina

El sujeto es argentino. El interfecto, de nacionalidad venezolana, fue encontrado maniatado en su apartamento.

27.08.2025 07:08

2025-08-27T07:08:00-03:00
En las últimas horas fue detenido en Argentina un joven de 21 años, sospechoso del asesinato de un venezolano de 31, asesinado a principios de junio.

Tal como informáramos, el occiso fue hallado maniatado sobre su cama en el apartamento donde vivía, en el cuarto piso de un edificio sito en Cerro Largo y Fernández Crespo.

En un primer momento el episodio se calificó como “muerte dudosa”, ya que, a pesar de que el fallecido estaba atado, no se encontraron, a primera vista, señales de violencia. Sin embargo, luego se comprobó que había sido golpeado, y una amiga del fallecido señaló la falta de varios objetos de valor.

El hombre residía en Uruguay desde hacía años, y trabajaba como administrativo.

Según informa Telemundo, el detenido no posee antecedentes, y la Policía cuenta con pruebas que lo vincularían directamente al asesinato.

La principal hipótesis apunta a que victima y victimario habían pactado un encuentro sexual en una aplicación de citas.



