Policiales

Asesinaron de cinco balazos a un hombre que salía de un boliche en la rambla de Montevideo

Montevideo Portal

Un hombre fue asesinado en la mañana de este sábado en Montevideo, en un episodio de violencia que tuvo lugar a la salida de un local bailable y que es investigado por la Policía.

El hecho ocurrió sobre las 6:30 en la zona de la rambla de Kibón, donde, según supo Montevideo Portal, se registró el ataque en circunstancias que aún se intentan esclarecer. De acuerdo a la información primaria, la situación se produjo tras el cierre de la actividad del boliche.

La víctima recibió cinco disparos, la mayoría de ellos dirigidos al tórax y al cuello, lo que le provocó la muerte del hombre en el lugar.

Las autoridades trabajan en la investigación del caso para determinar los hechos.Si bien la víctima aún no fue identificada, el presunto atacante ya lo estaría, por lo que se espera que en las próximas horas se avance en su detención.

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