Asesinaron a un hombre en Tres Ombúes: le dispararon al menos 17 veces

Policiales

Un hombre de 46 años fue asesinado a balazos este jueves en el barrio Tres Ombúes de Montevideo. Según fuentes policiales, los atacantes efectuaron al menos 17 disparos con armas de calibre 9 milímetros, en lo que se presume fue una ejecución planificada.

La Policía trabaja bajo la dirección de Fiscalía para esclarecer los hechos, identificar a los autores y determinar si la víctima contaba con antecedentes penales, un elemento que podría orientar la investigación hacia posibles vínculos con el crimen organizado o ajustes de cuentas.

Este nuevo homicidio eleva a tres el número de asesinatos ocurridos en la jornada en Uruguay, junto con los casos registrados en los departamentos de Rivera y Salto.