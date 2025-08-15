Asesinaron a un hombre en Tres Ombúes: le dispararon al menos 17 veces

Un hombre de 46 años fue asesinado a balazos este jueves en el barrio Tres Ombúes de Montevideo. Según fuentes policiales, los atacantes efectuaron al menos 17 disparos con armas de calibre 9 milímetros, en lo que se presume fue una ejecución planificada.
La Policía trabaja bajo la dirección de Fiscalía para esclarecer los hechos, identificar a los autores y determinar si la víctima contaba con antecedentes penales, un elemento que podría orientar la investigación hacia posibles vínculos con el crimen organizado o ajustes de cuentas.
Este nuevo homicidio eleva a tres el número de asesinatos ocurridos en la jornada en Uruguay, junto con los casos registrados en los departamentos de Rivera y Salto.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]