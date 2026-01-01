Asesinaron a balazos a un joven de 19 años este miércoles en el barrio Conciliación

Montevideo Portal
Un joven de 19 años falleció en la noche de este miércoles tras ser baleado en el barrio Conciliación, en Montevideo.
El ataque ocurrió en la calle Pedro de Valdivia. Según informó Telenoche (Canal 4), la víctima recibió varios disparos y, pese a las heridas, logró caminar algunos metros antes de caer. El joven tenía dos antecedentes penales y murió en el lugar del hecho.
En la zona no hay cámaras de videovigilancia. El caso es investigado por el Departamento de Homicidios, que trabaja para identificar al autor del asesinato y esclarecer las circunstancias del ataque.
