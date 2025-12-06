Asamblea Uruguay eligió a Mahía como presidente y respaldó a Fernando Pereira en el FA

Política

La Mesa Nacional de Asamblea Uruguay eligió a José Carlos Mahía como su nuevo presidente.

A través de una declaración, el sector del Frente Amplio (FA) manifestó su “respaldo” al actual ministro de Educación y Cultura como nuevo presidente. Es un “justo reconocimiento a su trayectoria política y humana”, manifestó Carlos Varela, exalcalde del Municipio B.

En ese mismo documento, Asamblea Uruguay también ratificó la decisión de apoyar al actual presidente de la coalición de izquierdas, Fernando Pereira, en la próxima elección interna del FA, que se celebrará el año próximo. “Entendemos que ha hecho una gestión en equipo muy exitosa que, junto a las bancadas de senadores y diputados, fueron fundamentales para ganar el gobierno partiendo desde la oposición”, exclamó, por su parte, el flamante jerarca del sector frenteamplista, al hacer uso de la palabra.

“Sepan que va a estar el compromiso de siempre, las horas de mi vida política dedicadas que tengamos un mejor Uruguay, un gran Frente Amplio y que Asamblea Uruguay sea digno de su historia, porque siento que este es un proyecto político imprescindible para la izquierda uruguaya”, concluyó Mahía.

Asamblea Uruguay ya había puesto de manifiesto su apoyo a Pereira, al igual que lo hizo Fuerza Renovadora; de esta manera, dos de los sectores principales de la Convocatoria Seregnista expresaron públicamente su apoyo al actual presidente del FA y destacaron su liderazgo como parte del proceso de unidad y renovación que la coalición de izquierdas transita desde la derrota de 2019.

