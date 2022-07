Asamblea General no logrará acuerdo para designar a consejo de la Inddhh, adelantó Penadés

Política

El senador del Partido Nacional (PN) Gustavo Penadés informó que el próximo lunes se reunirá la Asamblea General para designar al Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh).

No obstante, adelantó que la votación no se logrará porque se necesitan mayorías especiales (dos tercios de los votos) y el Frente Amplio (FA) ya anunció que votará los cinco candidatos que “ellos entiendan pertinente” de las instituciones que se han presentado, dijo el legislador nacionalista.

“Nosotros haremos lo mismo, por tanto, la Asamblea General deberá ser convocada en un plazo de 20 días para volver a considerar la nómina y desde esa nómina elegir los cinco candidatos que reúnan la mayoría absoluta de componentes de la Asamblea General. Ahí será mayoría simple”, indicó, y agregó que la coalición multicolor tiene “la voluntad de mantener el acuerdo de seleccionar cuatro representantes selecciones por la mayoría y uno que responderá a la minoría.

Consultado sobre cuál es la razón por la que se adelanta que no habrá acuerdo, Penadés responsabilizó al FA. “Nos comunicaron que ellos quieren votar los cinco candidatos que ellos quieren. No es que no nos convenzan, es que el problema está en que la votación tiene tal complejidad que, si no existe acuerdo, la votación cae y tenemos que volver a una nueva votación para que ahí sí, por mayoría absoluta, se pudiese dar la designación”, explicó.

“En esa mayoría absoluta no se necesitarían los votos del FA, pero nosotros igual creemos que es bueno para el instituto que haya una representación de un candidato que reúna o surja de la nómina de candidatos que el FA está patrocinando”, señaló.

Sobre la preocupación que planteó la presidenta de la Asamblea General, la vicepresidenta Beatriz Argimón, sobre la extensa lista de postulantes, el senador blanco afirmó que es una inquietud “legítima”, pero recordó que esta situación ocurrió en ocasiones anteriores. Además, aclaró que por parte de la comisión que analiza el tema no se envió la nómina completa, sino de aquellos que lograron consenso de las mayorías. “O sea, del oficialismo y la oposición de la comisión, que son 17 nombres. De eso tienen que surgir los cinco integrantes de la Inddhh”, aseguró.

“Necesitamos conversar con senadores y diputados de la coalición y también del FA”, expresó Penadés sobre la definición de los cinco candidatos, y reconoció que la voluntad que tiene el PN es “llegar a un consenso entre todos los partidos de la Asamblea General”.

