Artistas criticaron falta de mujeres en grilla de Semana de Maldonado y Turismo reaccionó

El Ministerio del Turismo anunció que, “luego de dos años de ausencia obligada”, a partir del 7 de enero se realizará la 33ª edición de la Semana de San Fernando de Maldonado, evento que se desarrollará en el Campus Municipal Domingo Burgeño Miguel, y, además, informó que este año tributará homenaje a su fundador, el padre José Casañas.

Sin embargo, tras críticas recibidas por la falta de artistas mujeres en la grilla, las autoridades de la cartera resolvieron borrar las publicaciones en redes sociales que tenían como objetivo promocionar el festival.

El director nacional de Turismo, Roque Baudean, dijo a Montevideo Portal que el festival es organizado por la asociación civil de la Semana de San Fernando en Maldonado y no por el Ministerio de Turismo.

“Son eventos que vamos declarando de interés turístico, y una de las cosas que hace el ministerio es promocionar los eventos para generar movimiento. Pero el Ministerio de Turismo no tiene nada que ver ni con la contratación de los artistas ni con la grilla”, explicó el jerarca.

Desde la cartera indicaron que también parte de la decisión de borrar el tuit que daba promoción la festival radicó en que las críticas recibidas eran pertinentes. Por su parte, la dirección de Turismo de la Intendencia de Maldonado señaló a Montevideo Portal que tampoco estaba al tanto de la grilla del festival.

La grilla del evento está compuesta por 31 solistas o grupos liderados por varones, lo que llamó la atención de algunas reconocidas artistas, como Florencia Núñez, ganadora de seis premios Graffiti por su homenaje a la canción rochense en 2021; Niña Lobo, el grupo que ese mismo año logró dos galardones; y Florencia Infante, la actriz y comunicadora que también se expresó en redes sociales.

“Será una fiesta dirigida al público local, pero también a los turistas que visitan el departamento y contará con feria artesanal y comercial, plaza de comidas, parque de diversiones, pantallas gigantes, lo mejor del canto nacional con más de 40 números artísticos de Maldonado y todo el país, y como gran premio final el sorteo de un auto 0 km”, anunció el Ministerio de Turismo. “La apertura se realizará en cada jornada a las 18:00, con la expo feria comercial, la plaza de comidas y el parque de diversiones, mientras que los espectáculos artísticos comenzarán a las 20:30 en el escenario mayor”, informó la cartera, que declaró de interés turístico el festival.

Integran la grilla del festival Matías Valdez, Maciegas, Cerno, Copla Alta, Martín Piña, Enzo Castro (el niño acordeonista), Carlos Paravis, Jorge Nasser, Grupo Alborada (desde Pan de Azúcar), Compas 15, Dúo solos y juntos, Carlos Alberto Rodríguez, Coco Echagüe y su banda, Jorge Cansita Britos, Chacho Ramos, Óscar Ramírez, Javier Martínez & amigos, Jubel Ferrizo y la Banda Oriental, Rogelio Correa (desde San Carlos), Dúo Resplandor, Luciano Malo, Grupo Fábulas y su tributo a Los Iracundos, Pablo Santana, Dúo Luceros, Richard Turcatti y su grupo Fandago, David Suárez (desde Gregorio Aznárez), Grupo La Mitad, Gustavo Malo, Alexis Roldán y la banda show, Viajeros del tiempo y la Orquesta Departamental de Maldonado.

“Medio Uruguay Natural, si saben a lo que me refiero”, publicó en Twitter Florencia Núñez. Por su parte, su tocaya Infante preguntó en la misma red social: “¿Las mujeres podremos ir?”. Niña Lobo también manifestó su sorpresa con un emoji.

La diputada suplente del Frente Amplio Martina Casás tuiteó: “Las nenas son lavaaaaaaaaa”.

El descargo de los organizadores

Por su parte, uno de los integrantes de la comisión organizadora de la Semana de San Fernando se expresó en la red social Twitter tras las críticas recibidas.

“Con respecto algunas críticas, me gustaría dejar constancia de lo siguiente. Se presentaron distintos artistas, algunos tenían disponibilidad y otros no, en el caso de las mujeres, dio la casualidad que las pocas que se presentaron, no tenían disponibilidad. La organización no excluye a nadie, siempre tratamos de dar lo mejor y de incluir a todos, sin distinción. Después, si no tienen disponibilidad horaria, es un tema aparte que no nos corresponde solucionar”, escribió Alexander Salinas.

