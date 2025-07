Artigas, Rivera y Tacuarembó: ¿cuáles son los principales problemas, según encuesta?

Política

Montevideo Portal

La consultora Ágora compartió una nueva encuesta sobre las problemáticas que atraviesan en los departamentos del norte del país. En particular, se realizó la misma consulta en Artigas, Rivera y Tacuarembó.

Ágora comienza su análisis con el apunte de la singularidad de que se trata de departamentos (en el caso de Artigas y Rivera) con “frontera seca con Brasil”. “Además, la situación actual de diferencia cambiaria con Brasil genera dinámicas propias, y situaciones políticas y judiciales como las del departamento de Artigas, más los triunfos reiterados de los intendentes que ya estaban en el gobierno, o del mismo partido, hacen que las coyunturas locales tengan particular interés”, indica la consultora.

En Artigas, consultaron a la población por las expectativas de la gestión del nuevo intendente, Emiliano Soravilla. Allí, el Partido Nacional ha ganado las tres últimas elecciones y “tuvo (y tiene) a buena parte de las autoridades del anterior gobierno procesadas por la Justicia”.

“Es el departamento donde el candidato ganador es quien continúa la línea política de los jerarcas procesados y que además logró su triunfo con la exdiputada y hoy secretaria general de la Intendencia de Artigas, Valentina dos Santos, como principal artífice de dicho triunfo”, suma.

El principal problema para los artiguenses es el desempleo, que supera el 30% de las menciones.

En segundo término, aparece mencionada la corrupción política, con el 18%. Sin embargo, indica Ágora, este valor ya muestra “un decrecimiento”, ya que, en la investigación previa a las elecciones, el porcentaje de personas que mencionaba a la corrupción ascendía al 21,6%.

También aparecen “los diferentes problemas vinculados al consumo de drogas”, con un 8% de las menciones. Le siguen los problemas económicos en general (7%), el arreglo de las calles (6,5%) y la inseguridad (5%).

Además, Ágora consultó sobre si el intendente Soravilla “y su gobierno” podrán resolver los problemas planteados por la ciudadanía.

Si bien la mayoría considera que sí (48%), lo que representa un número casi idéntico a los votos obtenidos por el Partido Nacional en ese departamento, para un 31% no podrá lograrlo y más de uno de cada cinco no respondió sobre esta cuestión.

“Muchas veces la no opinión sobre un tema muestra aspectos relevantes en la opinión pública local; este seguramente sea un caso de ese tipo”, dice Ágora.

Asimismo, otro aspecto que recordó la encuestadora es que la tendencia es que “todos los intendentes electos obtienen un nivel de expectativas positivas sobre su gestión un tanto mayor a los votos obtenidos”.

“Artigas muestra una situación diferente”, observa el análisis y suma que es “similar” a lo observado en Soriano con Guillermo Besozzi.

“Allí donde se dieron situaciones vinculadas a hechos de corrupción, la respuesta de la opinión pública local parece encontrar una lógica diferente a la del resto: hay un descenso significativo de las expectativas positivas, un aumento de las negativas y, en este caso de Artigas, un incremento de la incertidumbre”, explica.

Por otra parte, en Rivera, Richard Sander fue reelecto y el Partido Colorado obtuvo el 57% del total de votos departamentales.

“Los problemas económicos son mencionados por el 37% de los ciudadanos, más del 30% manifiesta que el principal problema es el desempleo y un 18% la inseguridad”. De allí se baja al 5% que menciona el arreglo de las calles y todas las menciones de otros problemas llegan al 9%.

El 61,5% considera que Sander va a solucionar estas situaciones, frente al 32% que responde que no y un 6,5% que no sabe o no contesta.

Por su parte, en Tacuarembó, nuevamente el desempleo aparece como uno de los problemas principales, con más del 24% de las menciones.

Las diferentes situaciones relacionadas al consumo de drogas son el segundo punto, con un 14% de las menciones. “Con el 14% aparece el tema de la inseguridad, luego con un 9% surgen dos temas: la corrupción política y aspectos de la economía en general. En Tacuarembó, algo más del 7% mencionó problemas vinculados a diferentes aspectos de la infraestructura departamental”, revela Ágora.

El Partido Nacional obtuvo un amplio triunfo en Tacuarembó con el 64% de los votos y Wilson Ezquerra fue reelecto intendente. Pero, a diferencia de otros departamentos, tuvo algo más de competencia al interior de su propio partido que de los demás contrincantes.

Quizás esto explique, al menos en parte, que las expectativas sobre su capacidad para solucionar los problemas no sean tan elevadas con relación a los votos de su partido: “En Tacuarembó observamos que menos población de la que votó al partido ganador tiene expectativas de que el reelecto intendente pueda solucionar los problemas. Un 25% de los encuestados considera que Ezquerra no podrá solucionar los problemas del departamento y nuevamente una parte relevante de la población tiene un elevado nivel de incertidumbre: más de un 23% de los entrevistados no opinaron sobre este aspecto. Estas no tan pequeñas ‘espirales del silencio’ deben ser observadas en el marco de cada territorio y sus dinámicas políticas propias para tener respuestas sobre las futuras gestiones, su desempeño y los potenciales cambios electorales”, completa Ágora.

Montevideo Portal