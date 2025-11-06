Arqueólogos afirman haber hallado el lugar donde Jesús efectuó un exorcismo

Curiosidades

Un equipo de investigadores anunció recientemente el descubrimiento de un yacimiento arqueológico que correspondería al lugar donde se dice que Jesucristo realizó un exorcismo.

La famosa historia aparece narrada en tres pasajes del Nuevo Testamento, en los que se relatan que Jesús liberó a un hombre de la posesión de varios demonios y que estos luego se metieron en cerdos de una pocilga cercana. Posteriormente, para pasmo de los testigos, los animales se arrojaron desde un barranco.

El doctor Scott Stripling, director de excavaciones de la Asociación para la Investigación Bíblica (ABR), declaró a Digging for the Truth (Excavando por la Verdad) que una combinación de pistas textuales, geografía y ruinas sumergidas lo condujo a la ciudad de Kursi en Israel.

Según los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús llegó en barco a través del mar de Galilea de oeste a este, donde se encontró con un hombre poseído por una “legión” de demonios.

Los espíritus suplicaron ser enviados a una piara de cerdos, que luego se lanzaron por una pendiente hacia el mar y se ahogaron, coincidiendo con las pistas geográficas cercanas al sitio recién descubierto.

Los tres evangelios dicen que había un acantilado cerca. Y los tres también dicen que había tumbas cerca, y que Jesús venía en una barca desde el oeste hacia el este”, explica Stripling en declaraciones recogidas por el periódico Daily Mail.

El descubrimiento se produjo gracias a un puerto de la época romana, parcialmente sumergido bajo el lago.

Guiados por un enorme y antiguo estanque utilizado siglos atrás para mantener vivos los peces recién capturados, Stripling y su equipo localizaron el puerto donde Jesús pudo haber desembarcado antes de realizar el exorcismo.

El investigador utilizó información de una excavación de 1985 que documentó docenas de antiguos puertos a lo largo del mar de Galilea, incluido Kursi, que contaba con enormes espigones de piedra y un gran estanque de peces adyacente.

Armado con los antiguos informes de excavación y fotografías, Stripling viajó en 2023 con un equipo de filmación.

Guiándose por GPS y puntos de referencia, como la desembocadura del Wadi Semak y el ya mencionado estanque, Stripling y sus colegas se pusieron sus trajes de buceo y se sumergieron en aguas cristalinas.

La exploración submarina reveló enormes espigones de piedra y bloques cuidadosamente dispuestos que formaban un puerto clásico.

“Sentimos las piedras antes de verlas: enormes bloques labrados que forman dos muelles gemelos, una construcción portuaria clásica”, refirió.

Confirmar la ubicación del puerto fue clave para comprender dónde pudo haber tenido lugar el acontecimiento bíblico.

El viaje descrito en las Escrituras, la salida de Jesús de Cafarnaúm y su cruce al lado oriental del lago, se corresponde geográficamente con Kursi.

En las cercanías se encuentran varias tumbas que salpican la ladera donde pacían los cerdos, y un acantilado escarpado a menos de 50 metros del agua habría permitido que la manada se precipitara al mar de Galilea, recreando la dramática escena relatada en los Evangelios.

“Desde el puerto, cada detalle bíblico se alinea dentro de un radio de 200 metros”, dijo Stripling.

En la cima de la colina sobre Kursi, una capilla bizantina conocida como la “capilla del Milagro” conserva un suelo de mosaico que algunos estudiosos interpretan como una representación de cerdos.

Los peregrinos han venerado el lugar durante más de 1.500 años. “Esto no es solo tradición”, afirmó Stripling.

“Los bizantinos construyeron donde la memoria y la geografía se entrecruzaban. Probablemente siguieron las investigaciones de Orígenes”, agregó.

Kursi se encuentra en la Decápolis, una liga de diez ciudades grecorromanas. Es probable que los cerdos se criaran bajo contrato para las tropas romanas; la Décima Legión, estacionada cerca, usaba el jabalí como emblema.

“Cuando los demonios dicen ‘legión’, no es casualidad”, dijo Stripling. “Se trataba de un hombre gentil, posiblemente un recluta fallido o un trabajador, atormentado por fuerzas que reflejaban la opresión romana. Los cerdos no eran solo ganado, eran suministros militares”, planteó.

En el relato bíblico, el hombre liberado de los demonios suplica seguir a Jesús, pero es enviado a casa para proclamar lo que Dios ha hecho.

“Un año después, cuando Jesús regresa, una multitud lo recibe, lo que sugiere que el testimonio de aquel hombre provocó un avivamiento de la creencia”, añadió el experto.

Aunque ninguna inscripción proclama "Jesús estuvo aquí", para Striling la convergencia del puerto, el acantilado, las tumbas y la conmemoración cristiana primitiva forma "una criba crítica" que ningún otro sitio supera.

Por ahora, el puerto permanece sumergido, visible solo cuando baja el nivel del lago o para buceadores autorizados.