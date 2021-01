Arnold Schwarzenegger comparó el asalto al Congreso de EE.UU. con la violencia nazi

El exgobernador de California Arnold Schwarzenegger llamó a la unidad el domingo tras el violento asalto al Capitolio de Estados Unidos el miércoles, el cual describió como una intentona golpista del presidente Donald Trump y lo comparó con la violencia nazi.

En un video publicado en Twitter que rápidamente se hizo viral, la estrella de Hollywood comparó los hechos del miércoles pasado con la "Noche de los Cristales Rotos", cuando hordas nazis atacaron, entre otros actos de violencia, las vidrieras de tiendas propiedad de judíos en 1938.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5