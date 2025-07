Armas de todo tipo: los efectos incautados a hinchas de Nacional días antes del clásico

Policiales

El violento incidente ocurrido en las graderías del Estadio Centenario durante el partido clásico del pasado domingo continúa en investigación.

Mientras se espera por la recuperación del policía alcanzado por una bengala náutica arrojada desde el sector de la parcialidad tricolor, se procura establecer quiénes ingresaron el elemento pirotécnico, y también cómo y cuándo lo hicieron.

En el marco de las pesquisas, se conoció un dato preocupante: en la noche del jueves, la Policía detuvo en la zona de Belvedere a cinco hinchas de Nacional en posesión de varias armas.

De acuerdo con la minuta policial a la que accedió Montevideo Portal, el grupo viajaba en un auto en cuyo interior se incautaron un revólver calibre 38 con cinco municiones, una pistola de aire comprimido, dos navajas, un machete, un bate de béisbol y un puño americano, además de “vestimenta del Club Nacional de Football”.

En su cuenta de X, el periodista Gabriel Pereyra publicó una imagen en la que se ven algunas de las armas enumeradas.

Los cinco sujetos (dos de ellos poseedores de antecedentes) fueron arrestados y se les requisaron las armas. Si bien se inició una investigación al respecto, horas más tarde todos quedaron en libertad con medidas cautelares, como la “prohibición de concurrir a espectáculos públicos y a aquellos lugares que estén relacionados con el Club Atlético Peñarol”.



Sin embargo, el trámite para añadir personas a la “lista negra” de espectáculos no es inmediato, y al momento de disputarse el clásico los individuos en cuestión todavía no habían sido agregados. Por ello, hasta el momento se ignora si concurrieron o no al estadio el domingo.