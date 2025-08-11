Armados y tirando: así fue el asalto a una tienda de celulares

Dos peligrosos sujetos asaltaron en la noche del sábado una tienda de telefonía sita en la calle Aurelio Carámbula, en la ciudad de Rivera.
Según informara el comunicador local Pedro Olivera, dos hombres encapuchados ingresaron al lugar, armados con una pistola y un revólver.
Tras amenazar a los presentes efectuaron un disparo al techo y procedieron a desvalijar el local, llevándose 16 celulares y 4.000 pesos en efectivo. Tras el asalto, escaparon a pie.
Posteriormente, y de acuerdo con lo informado por el medio riverense Hora Uno, la Policía llevó a cabo un allanamiento en una finca en el barrio Cerro del Estado de la capital departamental. En dicho procedimiento fueron detenidos los presuntos asaltantes, se recuperaron los celulares robados y fueron localizadas armas de fuego.
El caso está ahora en manos de Fiscalía.
