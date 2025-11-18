Armada inició operativo por hombre que sufre “posible ACV” en buque próximo a Montevideo

Policiales

La Armada Nacional envió un helicóptero de la aviación naval, una aeronave de ala fija y una lancha tipo protector para evacuar a un buque en el que un tripulante de nacionalidad india sufre un “posible ACV”.

Desde la dependencia del Ministerio de Defensa Nacional indicaron que se trata de un hombre de 42 años, a quien evalúan trasladarlo al Hospital Policial o al Puerto de Montevideo para que sea tratado.

El buque San Juan, de bandera de Liberia, está “fondeado” en la sala de servicio del antepuerto de Montevideo, próximo a la Isla de Flores. La Armada evalúa si lo evacuará por agua o por aire.

Si el procedimiento es por aire, el tripulante viajará en helicóptero al Hospital Policial, que dispone de un helipuerto. De lo contrario, irá al Puerto de Montevideo.

Noticia en desarrollo…