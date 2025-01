Armada buscará a argentino desaparecido “todo lo que la coherencia y los medios permitan”

Policiales

Montevideo Portal

La Prefectura Nacional y el cuerpo de guardavidas de Maldonado debieron detener, en la tarde de este jueves, la búsqueda del argentino de 30 años Franco Toro. El hombre se tiró al mar en la zona de la playa El Emir, en Punta del Este, este miércoles 1° de enero para socorrer a personas atrapadas en una corriente y nunca salió.

Las autoridades detuvieron la búsqueda debido al fuerte viento que se levantó en la costa del balneario, pero los esfuerzos se retomarán en la mañana de este viernes 3 de enero, indicó el prefecto de Punta del Este, Sebastián Sorribas, en rueda de prensa, consignada por el periodista Celso Cuadro para Montevideo Portal.

“Se nos va el segundo día de búsqueda, entonces hay que cambiar un poco la zona, hay que ampliarla” explicó el prefecto respecto a lo que se viene para este viernes. Así, lamentó que cambia también lo que se busca, ya que, luego de tanto tiempo desaparecido, ahora el objetivo es encontrar el cuerpo de Toro.

“No son los mismos parámetros, no son las mismas zonas. […] Una cosa es tener concentrado todo en una ensenada y ahora empezamos a hablar de mar abierto y con las corrientes que eso lleva”, apuntó.

Consultado respecto a cuánto se amplía el radio de búsqueda, Sorribas manifestó que dependerá de “cómo estén las condiciones, cómo sople en la noche y cómo sople la marea”. En tal sentido, pueden ser 5 kilómetros o pueden llegar a ser 15, indicó.

Por otro lado, el prefecto señaló que “la estadística dice que entre tres y cinco días” se debería tener alguna novedad sobre el cuerpo.

De todas formas, reafirmó su intención de continuar la búsqueda en la medida de lo posible: “Todo lo que la coherencia y los medios me lo permitan. Recordemos que estamos en enero en Punta del Este, entonces, en la medida que las emergencias que tenga sean controlables y pueda destinar los medios a seguir buscando, voy a seguir buscando”, aseveró.

De tal forma, indicó que este viernes retomarán la búsqueda “un poco más tarde” de las 5:30 y añadió que los buzos irán a la caldera del buque Santa María del Luján, un navío hundido “que tiene una profundidad importante”.

“No estimo [que el cuerpo pueda estar ahí], pero lo tengo que descartar”, sostuvo Sorribas.

Finalmente, indicó que no ha hablado con la familia del hombre, sino que se comunicó con el cónsul argentino en Maldonado, con quien mantiene “una conversación casi diaria”.

El prefecto se comprometió a que, si encuentra algo, “los primeros en enterarse van a ser ellos por respeto a la familia”, y luego se comunicará a los medios de prensa.

“Para mí es importante que la familia esté enterada, el consulado me pidió esa prioridad y me parece totalmente coherente. La gente no está en Uruguay hasta donde yo sé, entonces creo que confían en su consulado y ellos pedírmelo al nombre de la familia me parece algo que voy a respetar en la medida que pueda”, concluyó Sorribas.

Montevideo Portal