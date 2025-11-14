Arma la valija tranqui: China no exigirá visado a ciudadanos uruguayos

Internacionales

China decidió prolongar por un año más su política unilateral de exención de visado para ciudadanos de numerosos países, entre ellos Uruguay, una medida que permite estancias de hasta 30 días por motivos turísticos, de negocios o visitas familiares. La disposición, que vencía a fines de 2025, quedará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

El anuncio fue realizado por Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, durante una conferencia de prensa. Consultada sobre la cercanía del vencimiento del régimen de exención, previsto inicialmente para este año, confirmó que Pekín mantendrá el esquema como parte de su estrategia de mayor apertura y facilitación de viajes internacionales.

“Con el fin de aplicar las directrices de la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China, ampliar la apertura de alto nivel y seguir facilitando los viajes transfronterizos, China ha decidido extender la política de exención de visado para Francia y otros países hasta el 31 de diciembre de 2026”, expresó el funcionario, según recoge VisaNews.

De acuerdo con lo publicado en el portal consular del mencionado ministerio, la prórroga beneficia a ciudadanos de 45 países y territorios: Alemania, Andorra, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Austria, Baréin, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chile, Chipre, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Kuwait, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Mónaco, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Rumanía, Suiza y Uruguay.

Además, China incorporará a Suecia a este régimen. De acuerdo con lo informado por Mao Ning, los ciudadanos suecos podrán ingresar sin visado por hasta 30 días entre el 10 de noviembre de 2025 y el 31 de diciembre de 2026.

La ampliación de estas facilidades se produce en un contexto de recuperación del turismo y de impulso a los intercambios internacionales. Datos de la Administración Nacional de Inmigración indican que 7,25 millones de visitantes extranjeros ingresaron a China durante el tercer trimestre de 2025 bajo políticas de exención de visado, un aumento del 48,3 % interanual.

Estas entradas representaron el 72,2 % del total de llegadas de extranjeros, cifras que las autoridades consideran un respaldo a la efectividad de la política y a su aporte a la economía y la proyección internacional del país.