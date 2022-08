Arim tomó con “cautela” la resolución en Diputados que remplaza los fondos quitados

Política

El rector de la Universidad de la República (Udelar), Rodrigo Arim, se refirió este miércoles a la resolución a la que llegó la Cámara de Diputados para remplazar los fondos luego de la decisión de eliminar progresivamente el adicional del Fondo de Solidaridad. El jerarca aseguró que recibe la noticia con “cautela” porque se enteró de la noticia a través de la prensa dado que no hubo un contacto directo con los políticos, y en segundo lugar porque “sigue siendo una compensación parcial”.

“Algunos han adelantado que en el Senado se lograría una compensación completa, pero sigue siendo una compensación parcial de la pérdida que al cabo de cuatro años tendría la Udelar por la quita del adicional del Fondo de Solidaridad. En el orden de 600 millones de pesos sería la pérdida”, comentó en declaraciones a Radio Sarandí, y agregó que “no es claro” cuáles son las características de estos fondos, es decir, “si son permanentes o transitorios y si son de libre disponibilidad”.

“Buena parte de los recursos que vienen del adicional del Fondo de Solidaridad entran como de libre disponibilidad. Eso quiere decir que la Udelar no está obligada a gastarlos, sino que puede ahorrarlos para gastar un conjunto de recursos financieros suficientes para hacer obra de porte. Eso nos permitió hacer mucho de los campus que hoy tenemos en el interior o infraestructuras de nivel, por ejemplo, en Salto”, aseguró. En ese sentido, reiteró que “no tiene claro” si preserva esta característica, que consideró “central” para planificar obras de mediano y largo plazo.

“Más de la mitad del presupuesto que la Universidad de la República destina anualmente al rubro de obra nueva, proviene de este origen. Entonces, si no se tiene cuidado en el diseño de la manera que se sustituye el adicional puede haber una afección muy importante en el funcionamiento de las inversiones de la institución”, añadió.

Arim manifestó que la Udelar “no defiende el adicional en sí” y afirmó que si el Poder Ejecutivo quiere eliminar el adicional “no hay nada que objetar”, no obstante, consideró “importante” tener en cuenta que es un instrumento que dio “enormes utilidades” desde el punto de vista de “expansión, en particular en el interior”.

Finalmente, expresó “preocupación” porque los representantes no pudieron cumplir con un “compromiso expreso” hecho antes de la votación, que era “encontrar una solución completa” en la Cámara Bada.

“He recibido mensajes indirectos de que se estaría buscando la solución en la Cámara de Senadores y me han planteado que mantienen el compromiso de no votar la eliminación del adicional, sino una compensación completa a la universidad. A mí me preocupa que prime la intencionalidad de eliminar el adicional y no encontrar una solución solvente a este problema que genera a la institución, que se va a expresar en la estrategia de desarrollo de la universidad”, concluyó.