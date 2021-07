Argimón sobre retorno de Moreira: “Los liderazgos del siglo XXI empiezan a ser distintos”

Política

“Tengo una mirada que no tiene que ver con lo personal, tiene que ver con estilos de liderazgo”, dijo la vicepresidenta sobre el regreso del intendente de Colonia al PN.

La vicepresidenta de la república, Beatriz Argimón, fue consultada este viernes por el retorno al Partido Nacional del intendente de Colonia, Carlos Moreira, que había renunciado a la colectividad política en octubre de 2019, luego de la filtración de audios en los que se insinuaba que prometía una pasantía en la comuna a una mujer a cambio de relaciones sexuales.

"Tengo una mirada que no tiene que ver con lo personal, tiene que ver con estilos de liderazgo. A mí me parece que los liderazgos del siglo XXI ya empiezan a ser distintos", dijo Argimón en declaraciones consignadas por Telemundo (Canal 12).

"Él fue un militante del Partido Nacional histórico, por lo tanto, se siente blanco, me parece muy bien. Creo que estos episodios, no solo a él sino a todo el sistema, les da para reflexionar", agregó.

En ese sentido, Argimón reiteró que "no se trata de preferencias, a veces parece que son temas personales".

"Yo siento que en el siglo XXI los liderazgos deben tener en cuenta determinados temas de relacionamiento y acompañar los avances de los tiempos. Y eso es a lo que aspiro", aseguró.

Consultada sobre si la vuelta de Moreira podría generar roces dentro del directorio blanco, contestó: que "es un hombre que fue ratificado por el pueblo, difícilmente", en relación a que fue reelecto como intendente de Colonia para el período 2020-2025.

La Fiscalía investigó el caso que involucró a Moreira, pero archivó la causa en dos oportunidades.

La Junta de Transparencia y Ética Pública publicó un informe en febrero de 2020 con respecto al caso del intendente de Colonia Carlos Moreira, señalando que la conducta de Moreira y la edila nacionalista María José García "suponen la violación del principio de interés público (artículo 9 del decreto 30/003)", donde se incluyen "probidad, legalidad e imparcialidad".

Además, el informe señala que ambos jerarcas incumplieron "con la prohibición establecida en el artículo 31" del mencionado decreto, que abarca "la solicitud de favores, promesas, u otras ventajas para sí o para terceros, sin que la disposición exija que lo solicitado haya sido efectivamente concedido".