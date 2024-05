Argimón sobre paridad: “No quiero ver más compañeras que queden a la vera del camino”

Política

La vicepresidenta Beatriz Argimón votó a favor del proyecto de ley de “participación política paritaria de personas de ambos sexos” que naufragó este martes en el Senado al no lograr la mayoría especial.

Amparada en el reglamento del Senado, la vicepresidenta bajó al hemiciclo para tomar parte en la discusión del proyecto y fundamentar su voto. “Durante todos estos años de militancia, querida, sentida, he visto como desaparecieron compañeras inteligentes, prestigiosas, trabajadoras, porque cuando llegaba el final del día, cuando los que hablan de libertad muestran la lista, siempre los primeros eran los varones”, dijo al iniciar su alocución.

Argimón catalogó la jornada de debate de un “día histórico” y agradeció a la senadora nacionalista Gloria Rodríguez, su “compañera de militancia histórica” de su partido, impulsora del proyecto de ley.

“Cuando empezó el debate en esta jornada corría parte de mi propia historia. He militado en el Partido Nacional toda mi vida, he participado en distintos cargos de responsabilidad, siendo edila, diputada, siendo senadora, siendo directora del Instituto Nacional de los Niños, siendo la primer mujer que presidió uno de los partidos históricos de este país cuando tenía 183 años. He sido una militante de la cuota y soy una fiel defensora de esta ley de paridad que hoy, este senado de la República está considerando”, dijo, antes de que el proyecto fracasara por falta de votos.

“Y no he accedido a ninguno de los lugares que asumí por cuota política. Porque cuando integré una fórmula paritaria, que me convirtió en la primera mujer electa como vicepresidenta, lo hice porque hubo un legislador, compañero mío de muchos años, que era el precandidato a la presidencia y decidió que fuera yo su compañera”, sostuvo, en referencia al actual presidente Luis Lacalle Pou.

“Y que no se me venga a decir acá que no existen en la Constitución de la República mecanismos de acción afirmativa. ¿Qué es sino la repartición de los distritos departamentales que establecen precisamente que departamentos con poca población igual tienen que tener representantes?. Eso es un mecanismo de acción positiva. Entonces, si recitamos la Constitución hablando de que las diferencias tienen que ser por nuestros talentos, tampoco escuché jamás que cuando veíamos una hojita de votación llena de varones estuviéramos viendo los talentos y virtudes, porque si pedimos talentos y virtudes los pido para todos y todas”, aseveró Argimón.

La vicepresidenta expresó que lo que se estaba debatiendo no era la “participación”, sino que se hablaba del “acceso al poder”.

“Si participamos toda la vida. Desde el origen de los partidos tradicionales al origen del Frente Amplio. Las mujeres hemos construido la historia de esta nación. Al lado de Batlle, al lado de Saravia y al lado de Artigas, en aquel éxodo fantástico donde las mujeres dejaban lo más impresionante que tienen en su vida, sus casas. Las incendiaban y con sus hijitos seguían al líder. ¿Qué me van a decir que no participamos? Participamos toda la vida”, dijo.

A su vez, remarcó que “fue gracias a la cuota” que “las mujeres accedieron a los gobiernos” de los respectivos partidos políticos. “Si no hubiera sido por la cuota no había prácticamente mujeres en los ejecutivos”, agregó la expresidenta del Directorio del Partido Nacional.

Haciendo un recorrido por la historia electoral y de representación de las mujeres en el Parlamento, Argimón enfatizó que “en la primera elección posterior a esa ley que consagraba los derechos de ser elegibles, no hubo mujeres parlamentarias” y que años después, en el primer parlamento post dicatura, “no hubo una sola mujer”.

“Como si no tuviéramos derecho a hablar de lo que nos había pasado y lo que habíamos vivido”, afirmó y agregó: “Después vinimos [al Parlamento], a cuentagotas”.

A su vez, citó las palabras de Lacalle sobre la representación de las mujeres en los partidos políticos: “Muchos se sorprenden cuando el presidente de la República en un acto de honestidad intelectual absoluta, en un partido que ha sido el que menos representación femenina ha tenido en la historia de este Parlamento, dice, ‘yo sé que hay dificultades que provienen muchas veces, no todas, que en la listita de votación se organiza a altas horas de la noche por el candidato’”.

“Y no me vengan a hablar de libertad, porque en la lista que me dan para votar, ya está conformada. No es ese sistema donde hay hombres y mujeres y yo puedo designar a quien quiero”, agregó Argimón.

“Yo reivindico que este gobierno, dijo en los organismos internacionales, hallamos sin lugar a dudas, hablado que es verdad que se nos ha dificultado el real acceso de las mujeres a los cargos de decisión política”, sostuvo.

Al cerrar su discurso y ratificar su voto, remarcó haber sido “firmante de la primera ley de cuotas, que no salió”.

“Pertenezco a un partido donde las mujeres peleamos por la libertad, desde el mismo inicio de esta nación y estamos reclamando por eso, porque no quiero ver más compañeras que queden a la vera del camino capaces, trabajadoras y militantes, teniendo que tener este debate. Por eso voto esta ley y agradezco formar parte de este período histórico, porque cuando dentro de unos años alguien lea e investigue sobre lo que ha seguido siendo el rol, la ruta de las mujeres políticas de este país —por suerte a muchas nos encuentra juntas—, habremos hecho más fácil el camino a una sociedad uruguaya que ha peleado por una mejor calidad de la democracia”, concluyó.