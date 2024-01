Argimón se reunió con dirigente blanco por “temas electorales”, evalúan una alianza

Política

Montevideo Portal

La vicepresidenta de la República Beatriz Argimón visitó este sábado al exvicepresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Gustavo Borsari, para “conversar de los próximos temas electorales” entre los movimientos que ambos lideran (Futuro Nacional y Renovación y Victoria, respectivamente), según dijo a Montevideo Portal el exlegislador.

Según indicaron fuentes del Partido Nacional, el encuentro duró más de dos horas. “Ambos dirigentes provienen del cerno wilsonista y apoyan la [pre]candidatura de Álvaro Delgado”, detallaron las mencionadas fuentes.

En tal sentido, Borsari profundizó en que en esa reunión entablaron “coincidencias desde el punto de vista ideológico” con la vicepresidenta, algo que “no fue muy difícil”, acotó.

Por otro lado, “desde el punto de vista estratégico, político y electoral también hay coincidencias”, manifestó el exjerarca de la ANP. Al respecto, sostuvo que estas concordancias las van a “seguir explorando en los próximos días”.

“Hasta hoy no hubo un acuerdo definitivo, pero hay amplias coincidencias. Es decir, hoy no se pactó alianza alguna; sí se pactaron próximas reuniones que van a ir en ese sentido”, aseveró Borsari, al tiempo que comentó que “quizá algún otro participante” se puede integrar a esas futuras reuniones, aunque no adelantó de quién se trataba.

Consultado acerca de qué implicancias podría tener esa posible alianza de cara a las elecciones internas, el exlegislador consideró que se trata de un “acercamiento necesario de gente que apoya” el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou y la precandidatura del exsecretario de Presidencia.

Además, “las afinidades que tenemos se daban naturalmente como para establecer este tipo de contactos y posibles acuerdos”, concluyó Borsari.

Montevideo Portal