Argimón por declaración de Mujica: “Si lo decía mi candidato, salían los colectivos”

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, explicó su posición frente a los dichos del expresidente José Mujica en entrevistas con La Diaria y El País sobre que el diálogo con Blanca Rodríguez para integrar filas frenteamplistas comenzó hace 2 años con la intención de pensar en una posible candidata a la vicepresidencia en caso de que Carolina Cosse rechazara la oferta.

Ante esto, Argimón dijo en rueda de prensa este lunes que “cuando se trata de tema de mujeres” Mujica habla “desde un lugar de otra época”.

Tras esto, entrevistada en VTV Noticias en la noche de este lunes la dirigente blanca afirmó: “En realidad, no lo critiqué: di mi opinión”.

“¿Por qué no lo critiqué? Porque hace muchos años que cuando se tratan estos temas que tienen que ver con las mujeres, me acuerdo hace un tiempo temas de violencia doméstica y algunos otros, generalmente tiene una posición que encuadro dentro de una generación que, pese a pertenecer a una fuerza política que tiene involucrado una argumentación muy fuerte sobre la equidad de género y lo que significa el rol de las mujeres, siempre tiene comentarios como que no encajan en ese aspecto”, razonó.

A la vez, reiteró: “Una vez más, me parece que se equivocó”.

Además, Argimón apuntó a que las mismas palabras en boca de dirigentes de la coalición recibirían críticas de “colectivos”. “Si lo hubiera dicho mi candidato [por Álvaro Delgado], hubieran salido una cantidad de colectivos a decir cualquier cosa”, opinó.

“Es algo que a mí realmente me gusta señalar. Yo he sido crítica con mi partido, por lo tanto, tengo derecho a opinar libremente como ciudadana, militante por la causa”, consideró.

Luego manifestó que “en un país de tan alta adhesión democrática, cuando las mujeres políticas señalamos determinados problemas que tenemos en el acceso real al poder, me parece que es un tema para considerar con los partidos y los referentes políticos de la talla de los expresidentes”.

“Yo lo digo porque lo denuncio en mi partido”, dijo y recordó que ella misma ha tomado “posiciones en contra de la dirigencia” de su parido. En este sentido, ejemplificó con la última ley de paridad que presentó, según Argimón “con mucha valentía”, la senadora nacionalista Gloria Rodríguez.

