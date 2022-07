Argimón en Ucrania: delegación de UIP culminó primera fase y se dirige a Rusia

La delegación de la Unión Interparlamentaria (UIP) que integra la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón culminó su primera fase en Ucrania con el propósito de tender puentes en favor de la paz. Tras esta instancia se dirige a Rusia.

En un posteo en Instagram, la presidenta de la Asamblea General se refirió a la importancia de estas jornadas de trabajo: “Estos días han sido muy intensos para la misión que nos encomendó la UIP de tender puentes entre los parlamentos de Ucrania y Rusia. Durante las reuniones de trabajo hemos tenido confidencialidad. Terminada la primera fase en Kiev y posterior reunión con el presidente del parlamento polaco proseguimos viaje a Moscú”, escribió Argimón.

Este miércoles 13, la delegación mantuvo una reunión con el presidente del Senado de Polonia, Tomasz Grodzki, y la vicepresidenta del Senado, Gabriela Morawska-Stanecka. El lunes 11 recorrieron varias zonas de conflicto en Ucrania.

Luego tuvieron un almuerzo de trabajo con el Coordinador Residente de las Naciones Unidas, Murat Sahin, junto con otros Jefes de las agencias de la ONU. Más tarde, la reunión fue con el presidente del Parlamento (Verkhovna Rada) de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, en el Edificio del Parlamento de Ucrania.

Posteriormente, el encuentro fue con la delegación parlamentaria ucraniana ante la UIP. En la foto, Argimón aparece saludando a una de las legisladoras.

Asimismo, Argimón también participó de una reunión con la fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova.

La misión de la delegación, que ahora se dirige hacia Rusia, es alentar al diálogo entre los parlamentarios de los dos países y ayudar a formular soluciones pacíficas viables, en el marco de un orden institucional basado en normas.

Esta se inició el pasado 7 de julio y está previsto que Argimón retorne al país el próximo 17 de julio.

Integran la comitiva Argimón, que representará a los países de América latina y el Caribe, así como Ali Rashid Al Nuaimi (Emiratos Árabes Unidos), vicepresidente de la UIP y quien coordinará los grupos de trabajo; Peter Katjavivi (Namibia); Nosiviwe Noluthando Mapisa – Nqakula (Sudáfrica); Arda Gerkens (Países Bajos); Avi Dichter (Israel); Aigul Saifollakyzy Kuspan (Kazajistán); Fadli Zon (Indonesia), y el embajador Anda Filip (UIP).

The #IPU Task Force on #Ukraine was pleased to meet Senate Marshal @profGrodzki Tomasz Grodzki and Deputy Marshal @GabrielaMorStan Gabriela Morawska-Stanecka in Warsaw today. A big thank you to the @PolskiSenat and @KancelariaSejmut for your steadfast and valuable support. pic.twitter.com/PzxD39cfYA