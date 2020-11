Argimón en Día contra la Violencia de Género: “mi compromiso permanente y militante”

Locales

La vicepresidenta reafirmó que no votará la suspensión de los juzgados multimateria.

Este miércoles 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, participó junto al presidente Luis Lacalle Pou y algunos de los ministros en el acto conmemorativo que tuvo lugar en el salón de actos de la Torre Ejecutiva.

A la entrada del evento, la vicepresidenta expresó a la prensa que no votará la suspensión de los juzgados multipropósito en el presupuesto.

"Yo creo que la ley de Violencia desde el punto de vista de la integralidad es muy importante; no voy a acompañar la suspensión", expresó. La vicepresidenta recalcó que no se trata de un voto contra su bancada sino "por sus convicciones". "Hay miembros de mi bancada que van a hacer lo propio; yo hace muchos años que vengo militando en este tema. Cuando decidimos votar la ley integral se nos había asegurado en el gobierno anterior presupuesto, no llegó, van a ir aumentando paulatinamente las partidas", remarcó.

Para Argimón, los juzgados multipropósito son "una herramienta importante para cuando una mujer llega en estado crítico no tenga que sentir después el peregrinaje por otros juzgados".

En las redes, además, compartió su compromiso con la lucha para erradicar la violencia de género. "n un nuevo Dia Internacional contra toda forma de Violencia contra la Mujer, mi compromiso permanente y militante contra este flagelo".

