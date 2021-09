Argimón desestimó pedido de Peñarol para colocar banners en explanada del Legislativo

Política

El senador nacionalista Sebastián Da Silva dijo que “el Palacio no es para esto". Este miércoles, Diputados realizará un homenaje al club.

Montevideo Portal

El Club Atlético Peñarol será homenajeado este miércoles al mediodía en la Cámara de Representantes con motivo de la celebración de su 130 aniversario. En ese marco, el presidente de la institución, Juan Ignacio Ruglio, solicitó formalmente a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, “la colocación de banners con los colores identificatorios del club en la explanada del Palacio Legislativo -en los mástiles que el mismo posee- los días 25 y 30 de setiembre de 2021. Argimón, reconocida hincha de Peñarol, desestimó el pedido, informaron a Montevideo Portal allegados a la vicepresidenta.

La solicitud fue presentada el 14 de setiembre y la respuesta con la negativa de la presidenta del Senado no ahondó en los motivos por los que no aceptó la solicitud, agregaron las fuentes.

El senador blanco Sebastián Da Silva se refirió al tema en Twitter. “Ni Peñarol, ni Nacional ni el Tanque Sysley ni Trouville ni Aguada, ni cualquier otro club. El Palacio no es para esto. No corresponde, menos en momentos”, publicó. En otro tuit, agregó que “Argimón no accedió a esta petición”.

Da Silva se define en su biografía de Twitter como “blanco, bolso, y padre”. De todas maneras, en diálogo con Montevideo Portal el legislador negó que su afiliación deportiva se vincule a que rechace este tipo de peticiones.

Demás está decir que @beatrizargimon no accedió a esta petición https://t.co/BcXNbWBLPT — Sebastian Da Silva (@camboue) September 21, 2021

Homenaje

El diputado Pedro Jisdonian, representante del Partido Nacional por Montevideo, propuso homenajear a por su aniversario 130, lo que fue aprobado el miércoles pasado por legisladores de todos los partidos políticos.

Del reconocimiento, que se realizará este miércoles a la hora 12.30 en el Parlamento, participarán el presidente del Club Atlético Peñarol, Ignacio Ruglio; la comisión directiva; el presidente honorario Julio Maria Sanguinetti y los ex presidentes de la institución Juan Pedro Damiani y Jorge Barrera. Además participarán diferentes autoridades y glorias del club como Pablo Bengoechea, Walter “Indio” Olivera, Gabriel Cedrés y Tito Gonçalvez, entre otros.

Jisdonian, diputado por Montevideo por la lista 404, que lidera el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, informó a Montevideo Portal que los coordinadores de bancada acordaron que hablará un representante por cada partido.

Algunos legisladores, incluso del Partido Nacional, no votaron el homenaje, pero el diputado que lo impulsó, que en 2020 integró la lista 1987 en las elecciones del club, liderada por Damiani, aclaró que “fue un tema que no generó debate ni rispidez”.

“La idea no es nada que sea agresivo ni se busca generar un entredicho ni mucho menos, sino el reconocimiento a una institución que para el deporte uruguayo es fundamental para la historia”, explicó.

El diputado no espera que durante la sesión parlamento se dé el debate sobre el decanato, una disputa entre Nacional y Peñarol que se explica, fundamentalmente, por la valoración sobre el año de fundación del club mirasol.

“A lo largo de los años hubo distintas posiciones. Salvo solo lo que puede ser una posición de Nacional, está reconocido como la fecha de fundación de Peñarol. Incluso Nacional históricamente lo ha aceptado de esa manera, saludándolo por los 25 y los 50 años”, dijo el diputado, que agregó que el homenaje no se da “con intención de generar debate, sino que es una posición oficial del club, y si el club dice que esa es la fecha, hay que reconocerlo por el aniversario”.

El diputado también destacó los aportes del club a la sociedad uruguaya. “Desde un primer momento fue de las instituciones fundaciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol, fue el primer bicampeón de América, el primer campeón del mundo americano, es el club que tiene más campeonatos uruguayos, y la base del cuadro de Maracaná eran jugadores de Peñarol. Por la convocatoria que tiene es uno de los grandes hacedores. La historia de Peñarol ha sido de grandeza y coronada por el ser el ‘Campeón del Siglo de América’”, concluyó.

Montevideo Portal