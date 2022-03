Argimón: “No hemos todavía logrado aceitar los mecanismos de intercambio con la INDDHH”

Política

La vicepresidenta Beatriz Argimón cuestionó el rol de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y se refirió a la posibilidad de ser candidata a la Presidencia en 2024.

En una entrevista que se emitirá este jueves a las 22.30 horas en Quién es quién, programa que conduce el periodista Gustavo Vaneskahian y se emite por TNU y Diamante FM, Argimón dijo que acompañó la creación de la INDDHH, que dependía del Poder Ejecutivo y ahora depende del Parlamento, pero planteó a los directores de la institución que “hubo un cambio donde hay que establecer otro tipo de contactos por lo que es el Parlamento”.

“No hemos todavía logrado aceitar los mecanismos de intercambio con la institución, que siento que son importantes”, dijo Argimón. “La credibilidad de una institución tiene mucho que ver con brindar informes técnicos sobre la realidad y colaborar en aquello que puede ser una situación que hay que mejorar, desde el punto de vista de los derechos humanos, contribuir a que esa situación mejore, ver el camino a transitar”, agregó.

Argimón señaló que “intervenir en un momento de debate no es bueno para la institución”, en referencia a la posición de la INDDHH con respecto a las críticas que hacía a la LUC. “Hace tiempo que la institución no tiene ese respeto institucional que aspiro que tiene que tener, en virtud de que es un tema muy importante”, acotó.

La vicepresidenta opinó que “le hace mal a la INDDHH” ser “el brazo ejecutor” de los impulsores del sí, que pretenden derogar los 135 artículos de la LUC. “Para preservar una institución de estas características es necesario hacer ciertas evaluaciones”, comentó, y dijo que eso lo conversó con los integrantes de la institución.

Consultada por Vaneskahian sobre si renovaría o no a los directores actuales de la institución, contestó: “en lo personal no”. Los integrantes de la INDDHH por el período 2017-2022 son: Juan Faroppa (presidente), Mariana Blengio, Mariana Mota, Josefina Pla´ y Wilder Tayler.

Por otro lado, sobre la posibilidad de que haya una presidenta en Uruguay comentó que “la sociedad está mucho más preparada para tener y votar a una mujer presidenta que las propias estructuras políticas”. “Las señales que vienen de la sociedad es que no les haría cuestión de que sea una mujer o un hombre el presidente”, afirmó.

Consultada sobre si lo evaluaba a futuro dijo que no se lo planteaba, “porque no es el momento”. “Nunca descarté nada, quienes me conocen saben. Una mujer política nunca puede decir (que no). Durante parte de mi vida fui planificando, pero llega un momento de tu vida que no podés definir vos sola. Quienes formamos parte de equipos sabemos que estás a la orden”, añadió.

Argimón sostuvo que “este tiempo es de gobernar, de acompañar al presidente” y no ha “tomado ninguna decisión al respecto”, por más que no lo descarta.